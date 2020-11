Apple aurait commandé 2,5 millions de MacBook sous Apple Silicon

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Corentin Ruffin

Alors que la date du prochain keynote d'Apple approche à grands pas, durant laquelle la firme devrait faire la présentation de ses premiers Mac sous puce Apple Silicon, voilà que de premières rumeurs surgissent.



En effet, selon des sources proches de la chaîne d'approvisionnement, la Pomme aurait déjà commandé 2,5 millions de MacBook avec la puce ARM.

Une commande 2,5 millions de MacBook sous Apple Silicon ?

Le 10 novembre prochain aura lieu le nouveau keynote d'Apple du nom de "One More Thing". Durant cette dernière, nous devrions assister à la naissance des premiers Mac qui porteront la puce Apple Silicon.



Des sources de la chaîne d'approvisionnement dévoilent aujourd'hui que la Pomme aurait commandé 2,5 millions de MacBook. Selon nos confrères de Nikkei Asian Review, on parle d'une commande initiale qui sera suivie d'une commande pour d'autres modèles de MacBook non spécifiés, attendus au deuxième trimestre de 2021.



Le premier de la nouvelle génération devrait être un MacBook Pro 13 pouces avant d'être suivi par un MacBook Pro 16 pouces et un MacBook Air.



