Fruit Ninja 2 est de sortie sur iOS et Android !

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

1

Surprise ! Nous venons de dénicher un certain Fruit Ninja 2 sur App Store et Play Store. Le nouveau jeu de Halfbrick n'a pas encore fait de communication officielle mais nous vous le partageons en exclusivité. Encore une.



Il s'agit de la suite d'un des plus grands succès des jeux mobiles, Fruit Ninja. Sorti il y a 10 ans, Fruit Ninja qui a reçu une mise à jour anniversaire ce week-end proposait de découper des fruits qui tombent à l'écran, tout en évitant les bombes synonymes de fin de partie. Un concept simple et amusant qui a fait le tour du monde.

Fruit Ninja 2 découpe tout sur mobile

Longtemps en soft-launch pour tester le public, Fruit Ninja 2 nous replonge donc dans l'univers de Fruitasia avec un jeu d'action de découpage de fruits qui ajoute des mini-jeux ainsi que de la compétition en ligne en temps réel !



Si vous cherchiez une révolution, vous allez être déçu puisque le gameplay est quasiment identique. Même si il y a plusieurs nouveautés, le principal ne surprendra pas les fans. Bien sûr, les classements en ligne rajoutent du piment, tout comme les nouveaux bonus et objectifs farfelus proposés à chaque partie. Idem avec les armes et les personnages à débloquer, Halfbrick surfe sur la vague de la personnalisation et des micro-transactions. Oui, les achats intégrés proposés vont de 2,29€ à 109€. C'est toujours étonnant d'avoir des tarifs aussi prohibitifs dans des jeux casuals et mais les éditeurs doivent certainement s'y retrouver.



Voici un petit résumé des nouveautés de Fruit Ninja 2 sur mobile :

De nouveaux bonus amusants

Des lames légendaires à collectionner pour prendre l'avantage sur vos adversaires

De superbes arènes

Des ligues en ligne

Des masters combos, des frappes précises et les attaques fulgurantes pour gagner plus de parties que vos amis et votre famille

Une nouvelle gamme de mini-jeux Fruit Ninja

De nouveaux personnages amusants

Des packs de moqueries

A noter que pour le lancement global, Halfbrick a introduit un Pass saisonnier, avec une version gratuite et une version premium pour que tout le monde puisse jouer. Et le studio annonce déjà de nouveaux événements temporaires.



A vous vos couteaux !

