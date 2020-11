#AppleEvent : un hashflag Apple avant le keynote One More Thing

Il y a 55 min

Alban Martin

1

Comme pour les deux derniers keynote, Twitter a préparé un hashflag unique du logo Apple pour l'événement Apple "One More Thing" de la semaine prochaine.



Le hashtag personnalisé #AppleEvent comprend un logo Apple dans les mêmes teintes orange, rouge, violet et bleu que les invitations à l'événement d'Apple. Le hashflag est en ligne depuis 18 heures.

Apple fait le buzz sur Twitter avant ses nouveaux Mac Apple Silicon

Twitter permet aux marques d'ajouter des emojis personnalisés à côté des hashtags en tant que stratégie marketing. Selon les experts du secteurs, ces "hashflags" peuvent coûter plus d'un million de dollars, et ils sont couramment utilisés pour les grands événements comme le Super Bowl aux USA.



Apple a utilisé des hashflags personnalisés pour ses deux événements Apple précédents en septembre et octobre. Avant l'événement «Time Flies» en octobre, Apple a personnalisé le hashtag Twitter #AppleEvent avant d'annoncer l'événement, révélant ainsi que la publication des invitations était imminente. Depuis l'événement iPhone «Hi, Speed» d'octobre, Apple a pris conscience qu'il ne fallait pas ajouter le logo du hashtag avant l'envoi des invitations.



L'événement Apple One More Thing aura lieu mardi 10 novembre à 19 heures, heure de Paris, et devrait voir l'annonce des premiers Mac équipés de puces Apple Silicon. On parle des MacBook Air, MacBook Pro 13 et probablement MacBook Pro 16 poches sous ARM.



N'hésitez pas à user des #AppleEvent et #iSoft.