Nouvelle vidéo pour Warhammer Odyssey de Virtual Realms

Il y a 1 heure

Alban Martin

Dévoilé en août 2019 par le studio Virtual Realms, Warhammer: Odyssey se montre une nouvelle fois dans une superbe vidéo. Le MMORPG mobile à venir se déroulera dans la partie Vieux Monde de l'univers de Warhammer.



Après une bande-annonce en septembre, voici donc du nouveau à se mettre sous la dent, avec attendant la sortie prévue pour début 2021.

Warhammer Odyssey à la sauce World Of Warcraft sur iOS et Android

Cette nouvelle bande-annonce est clairement plus intéressante que celle de septembre qui ne montrait vraiment qu'une sélection d'environnements dans le jeu. Cette fois, nous avons droit à de jolies scènes cinématographiques présentant les différentes classes du jeu avant d’avoir un aperçu de ces mêmes personnages dans ce qui semble être de véritables séquences de jeu.

Voici les classes en question :

Witch Hunter (Chasseur de sorcières)

Warrior Priest (Guerrier prêtre)

Slayer (Tueur)

Engineer (Ingénieur)

Shadow Warrior (Guerrier fantôme)

Archmage (Archimage)



On est toujours convaincu par le moteur graphique qui devrait permettre d'avoir un grand MMORPG dans quelques semaines. Les développeurs ont vraisemblablement World Of Warcraft dans un coin de leur tête avec un style proche et des mécaniques de jeu qui devraient plaire aux fans. Classes à maîtriser, arsenal à gérer, travail en équipe, etc.

En attendant de connaitre le prix et le modèle économique, le jeu est toujours en bêta sur les appareils iOS et Android. Reportez-vous à notre précédent article sur Warhammer Odyssey pour vous inscrire.