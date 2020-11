Sorties jeux : XCOM 2 Collection, Space Marshals 3, Shadow Fight Arena, My Memory Of Us

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Aujourd'hui 17 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement XCOM 2 Collection, Space Marshals 3, Shadow Fight Arena, My Memory Of Us.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

TERA: Endless War (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.1.3201, 935 Mo, iOS 12.0, JOYCITY Corp) Déployez vos stratégies dans les grandes batailles se déroulant sur les tuiles hexagonales !



Renversez le cours de la guerre d'un seul coup en maximisant les capacités de divers types de troupes et en occupant des différents points d'appui importants par la construction du Camp.

Vous pouvez également téléporter vos forces armées et coopérer avec les membres de votre guilde par le rassemblement et le soutien.



TERA: Endless War est un jeu de stratégie, mais qui vous demandera également de bâtir votre royaume. Télécharger le jeu gratuit TERA: Endless War





SudoKoi (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.4, 18 Mo, iOS 13.1, Fabian Kreiser) Le SudoKoi a tout ce que l'on peut attendre d'un jeu de Sudoku. Choisissez parmi cinq niveaux de difficulté et jouez jusqu'à neuf Sudokus simultanément. Entrez des notes et suivez les candidats. Surlignez les chiffres, vérifiez les erreurs et annulez votre dernière action. Vous n'avez pas besoin d'animations distrayantes, d'effets sonores gênants ou de publicités.



Le SudoKoi est intelligent mais n'essaie pas de vous surpasser. Le cas échéant, l'application vous aidera en mettant en évidence les cases voisines et en affichant des indicateurs sur les champs numériques des cases remplies. Télécharger le jeu gratuit SudoKoi





Space Marshals 3 (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.2, 668 Mo, iOS 13.0, Pixelbite) Rejoignez l’équipe des agents spatiaux bagarreurs dans leur nouvelle aventure intergalactique. Enfilez vos bottes et votre tenue et préparez-vous à chasser les escrocs de l’espace !



Cet jeu d’action narratif est centré sur la furtivité et le combat tactique. L’histoire décalée de la série continue, mais vous pouvez tout à fait apprécier celui-ci sans avoir joué aux jeux précédents.



Space Marshals 3 ne renie pas ses origines, tout en améliorant tous les aspects. Graphismes, effets, animations, gameplay et bande-son, tout a été travaillé dans les moindres détails. La aventure de science-fiction sur fond de western spatial est plus attirante que jamais. Bien sûr, Space Marshals 3 mise toujours sur la furtivité et les combats tactiques, mais contrairement au deux premiers opus qui partageaient le même moteur, cette fois c'est une autre histoire avec une modélisation et des effets beaucoup plus impressionnants.

Télécharger le jeu gratuit Space Marshals 3





Sheep Squad (Jeu, Action, iPhone / iPad, v31, 212 Mo, iOS 9.0, Pixel Squad - Gangsters, Mafia...) Prêt pour un jeu de stratégie multijoueur unique, rempli d’action où la précision et chaque seconde comptent ?



Prêt à transformer d’adorables moutons joliment animés en féroces guerriers déterminés à réduire leurs ennemis en pâtée pour chat ?



Arriveras-tu à peaufiner ton style de combat ? Que tu sois un as du tir à l’arc ou une légende de l'abattage, c’est en faisant équipe avec des amis du monde entier pour une action contre rivaux JcJ et des tournois que tu verras les joueurs qui font preuve d’un véritable esprit d’équipe se révéler.



Si tu as l'étoffe nécessaire, ce jeu de stratégie et de tactique multijoueur au tour par tour Sheep Squad est exactement le défi que tu recherches Télécharger le jeu gratuit Sheep Squad





Shadow Fight Arena (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v0.4.11, 1,7 Go, iOS 11.0, Nekki Limited) Affrontez d'autres joueurs lors de duels JcJ en temps réel. Maîtrisez les talents exceptionnels de héros redoutables pour affirmer votre suprématie ! COMBATTEZ DÈS MAINTENANT !



Dans Shadow Fight Arena, vous formez une équipe de rêve composée de 3 combattants et vous affrontez l'équipe adversaire pour lui faire mordre la poussière.

Tous les héros possèdent des capacités évolutives qui interagissent entre elles et que vous pouvez faire monter de niveau.

Choisissez le guerrier adéquat pour contrer les tactiques de l'adversaire et remporter la victoire !

Contrôlez votre héros comme dans un jeu de combat classique et vivez sur votre appareil mobile une expérience vidéoludique digne d'une console de jeux.

Télécharger le jeu gratuit Shadow Fight Arena





PUSHOT (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.8.2, 154 Mo, iOS 10.0, ZHEN CHYEN LAU) À quelle vitesse votre cerveau peut-il fonctionner?



PUSHOT est un jeu de puzzle qui vous oblige à contrôler le mouvement du personnage sur le plateau pour effacer autant de blocs que possible avant d'être arrêté par des blocs tenaces. Pour survivre plus longtemps, vous avez besoin non seulement d'un bon réflexe, mais aussi d'un esprit stratégique pour déplacer les blocs avec précaution afin que vous puissiez enchaîner les combos pour libérer le tableau plus rapidement!



PUHOT propose également de la musique Lo-Fi créée par des artistes indépendants qui rendent chacun de votre gameplay immersif et agréable. Jouez plus pour débloquer plus de musiques, de thèmes et de personnages grâce au système de réussite! Télécharger le jeu gratuit PUSHOT





Instinct Méca (Jeu, Action, iPhone / iPad, v17, 365 Mo, iOS 12.0, Pomelo Games) Un jour, la race humaine a mystérieusement disparu de la surface de la terre, laissant derrière elle les animaux de tout poil libres d'explorer un monde rempli de machines puissantes et de gadgets incroyables... c'est lorsqu'ils ont découvert leur potentiel que tout a commencé !



Depuis cet instant, nos amis les bêtes s'affrontent dans un tournoi de combat de mécas chaque année afin de couronner leur champion... et de réduire les autres en vulgaires proies.



Choisis parmi les 6 meilleurs pilotes méca du monde. Adorables, mais redoutables ! Télécharger le jeu gratuit Instinct Méca





Hode The Line (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.1, 140 Mo, iOS 11.1, Daniel Chen) C'était une belle journée dans le royaume de Baboland. Les gens continuaient leur vie heureuse au sein du Royaume jusqu'à ce que les gobelins et les monstres viennent frapper à leurs portes! Les monstres arrivent et frappent forts! Construisez votre armée et arrêtez-les à tout prix!



Hode The Line est un nouveau jeu de stratégie où vous devez défendre votre château contre des VAGUES de monstres. Construisez simplement votre armée et défendez votre château. Chaque type de personnage que vous recrutez pour combattre sur le champ de bataille a ses propres caractéristiques uniques et il en va de même pour les monstres. Trouvez des idées et des tactiques pour retenir l'ennemi et l'éloigner de votre château.



Combien de vagues de monstres pouvez-vous survivre? Télécharger le jeu gratuit Hode The Line





Equestriad World Tour (Jeu, Sports / Course, iPhone / iPad, v1.0, 921 Mo, iOS 13.0, Go Gallop Studios Pty Ltd) Equestriad World Tour est une expérience familiale qui offre une représentation amusante et réaliste du sport équestre complet avec 3 jours de compétitions passionnantes de saut d'obstacles, de cross-country et de dressage. Depuis votre propre domaine, nous guidons les joueurs à travers les bases de la maîtrise de l'équitation. Une fois que vous aurez maîtrisé certaines compétences dans les épreuves de qualification, vous progresserez vers d'autres épreuves où vous serez évalué sur le timing, le contrôle et même le cavalier. et l'apparence du cheval. Télécharger le jeu gratuit Equestriad World Tour





CheetahBoo Bubble Shooting (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.2, 257 Mo, iOS 10.0, MACOVILL Co., Ltd.) Formez une équipe composée de CheetahBoo et deux de ses amis dans ce jeu qui mélange arcade, stratégie et tir !



Les amis de CheetahBoo deviennent ses acolytes pour se battre à chacun de ses côtés. La stratégie varie en fonction du type d'ami que vous choisissez, alors essayez de placer le compagnon que vous aimez de manière stratégique.



Essayez de venir à bout des différents niveaux et d'éliminer les boss, qui risquent de vous donner du fil à retordre. Télécharger le jeu gratuit CheetahBoo Bubble Shooting





Astrogon (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.3.16, 91 Mo, iOS 11.0, KOSMOON STUDIO) ASTROGON est un jeu d'arcade dynamique et étonnant dans un univers synthwave intergalactique.



Son gameplay, ses couleurs, son graphisme, son mode créatif et ses musiques font d’Astrogon un jeu unique en son genre ! Facile à prendre en main, on s'amuse dès les premières secondes, mais très difficile à maîtriser comme un boss !



Évite la couleur opposée pour rester en vie, saute de murs en murs et d’obstacles en obstacles, jusqu'à la sortie pour être téléporté dans le level suivant. Collecte un maximum d’étoiles et essaye de battre tous les records du temps pour devenir le maître du jeu. Essaye de conquérir level après level, dimension après dimension, avec patience... Télécharger le jeu gratuit Astrogon





Nouveaux jeux payants iOS :

XCOM 2 Collection (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v1.4.3, 1,9 Go, iOS 13.1, Feral Interactive Ltd) Les extraterrestres règnent sur Terre, promettant monts et merveilles aux humains qui obtempèrent, tout en réduisant au silence quiconque se dresse sur leur chemin. Aux confins du monde, les forces moribondes d'XCOM se réunissent pour organiser une Résistance internationale, sauver l'humanité et reconquérir la planète. Renversez le régime extraterrestre depuis votre iPad ou votre iPhone avec XCOM 2 Collection, l'expérience intégrale réunissant XCOM 2: War of the Chosen et les quatre packs DLC dans une seule et même application sans achat intégré. Télécharger XCOM 2 Collection à 27,99 €





Sine the Game (Jeu, Course, iPhone / iPad, v1.0, 249 Mo, iOS 13.0, Lonely Vertex) Controlez l'onde et évitez les obstacles sur plus de 40 niveaux.



Sine est un jeu d'arcade à la mécanique unique et aux graphismes irrésistibles. Contrôlez l'onde sinusoïdale, évitez des obstacles, concourrez jusqu'au bout et collectez les sphères, dans des niveaux allant du plus simpe au plus douloureusement difficile. La prise en main est intuitive grâce au contrôle à un doigt, mais sa maîtrise absolue est un véritable défi.



Chaque niveau a trois objectifs. Pour terminer le jeu à 100%, vous allez devoir:

- Réussir les niveaux

- Dans le temps imparti

- Collecter toutes les sphères Télécharger Sine the Game à 3,49 €





My Memory Of Us (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 894 Mo, iOS 9.0, Virtual Programming Ltd) L’histoire dans My Memory of Us est racontée à travers la perspective de deux amis qui se complètent. Chacun d’eux disposent de leurs propres capacités (elle peut courir vite, il peut se faufiler) mais seulement lorsqu’ils travaillent ensemble en équipe, ils peuvent surmonter toutes les épreuves. Vous voulez simplement vous amuser avec votre ami. Alors allez-y ! Saisissez sa main et découvrez quelles aventures vous attendent dehors. Ensemble, il n’y a rien au monde qui puisse vous arrêter.



Télécharger My Memory Of Us à 5,49 €





Lamplight City (Jeu, Quiz / Aventure, iPhone / iPad, v1.1.9, 2 Go, iOS 10.3, Application Systems Heidelberg...) Lamplight City - la ville portuaire florissante de Nouvelle-Bretagne est un phare de progrès et de progrès industriel dans le Nouveau Monde. Pourtant, sous les promesses d'un avenir radieux au XIXe siècle, la ville repose sur des fondements de pauvreté, de lutte des classes et de criminalité.



Pour le détective de police devenu enquêteur privé Miles Fordham, les coins sombres de Lamplight City ne font qu'une partie du territoire. Mais avec son ancien partenaire lui parlant constamment d'au-delà de la tombe, son emprise sur la raison se desserre lentement. Miles peut-il trouver justice pour ses clients et retrouver le meurtrier de son partenaire avant que son monde ne se disloque?



Lamplight City est une aventure policière qui se déroule dans un passé "victorien" steampunk. Télécharger Lamplight City à 5,49 €





Iris and the Giant (Jeu, Stratégie / Cartes, iPhone / iPad, v1.0.1, 194 Mo, iOS 13.0, Plug In Digital) Iris and the Giant est un mélange de roguelike, de rpg et de jeu de cartes. Vous y incarnez Iris et découvrez sa psyché et ses angoisses à combattre.



Construisez votre deck au fur et à mesure



À chaque nouveau combat, déverrouillez de nouvelles cartes et gagnez des points pour améliorer votre personnage. Chaque tentative vous rend plus fort et vous permet d'aller plus loin !



Une histoire mélancolique plein de poésie



À différents moments du jeu, vous pourrez retrouver des fragments de souvenirs d'Iris. Cela vous permettra d'en savoir plus sur la raison de votre aventure dans l'esprit de la jeune fille.

Télécharger Iris and the Giant à 4,99 €