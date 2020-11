Belkin : Le support Pro MagSafe pour voiture est disponible

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

4

Si l'arrivée du MagSafe fait le bonheur d'Apple qui peut vous vendre un nouveau chargeur aimanté en plus de l'iPhone 12, cette nouveauté ravit aussi les accessoiristes qui proposent déjà des supports magnétiques en plus des coques. À 14h, vous avez pu retrouver la précommande des iPhone 12 Mini et 12 Pro Max et dans la foulée, Apple a également ajouté certains accessoires compatibles MagSafe !

Un maintien sans faille grâce au support MagSafe de Belkin

Idéal pour une l'utilisation du GPS ou pour interagir avec Siri sans prendre en main son iPhone, le support de smartphone en voiture est devenu indispensable pour de nombreuses personnes. Jusqu'ici, celui-ci consistait à maintenir le smartphone sur tous les côtés afin qu'il ne tombe pas en cas de secousse. Avec l'arrivée du MagSafe, les accessoiristes peuvent maintenant se servir du puissant anneau aimanté qu'on retrouve derrière chaque iPhone 12.

Lors de l'ouverture de l'Apple Store en ligne en début d'après-midi, Apple a ouvert les précommandes du 12 Mini et 12 Pro Max, mais a aussi profité pour mettre à jour la catégorie accessoire. Plusieurs produits exploitant la performance du MagSafe ont été ajoutés dont le support Pro de Belkin.

Le principe est simple, grâce à un solide et robuste clip, vous pouvez installer le support sur la grille d'aération de votre véhicule et approcher votre iPhone 12 de la zone de compatibilité MagSafe. Celui-ci va venir s'aimanter et ne plus bouger une fois qu'il est installé !

Ce qui est pratique, c'est que le support pro de Belkin possède un joint sphérique qui vous permet de positionner votre iPhone 12 en mode paysage ou en mode portrait.

L'accessoiriste propose cette nouvelle solution magnétique à seulement 39,95€ avec une livraison à partir du 30 novembre. Vous pouvez l'acheter dès maintenant sur l'Apple Store en ligne, à noter qu'il devrait être disponible sous peu chez les revendeurs.