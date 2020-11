Bloodstained: Ritual of the Night arrive le 4 décembre sur mobile

Il y a 5 heures

Alban Martin

Bloodstained Ritual of the Night fait encore parler de lui. Après l'annonce du portage sur mobile il y a dix jours, le RPG d'action à défilement latéral vient d'être daté. Le 4 décembre prochain, vous pourrez savourer l'ambiance gothique de Koji Igarashi et de son Metroidvania en puissance.



Regardez la vidéo :

Incarnez Miriam, une orpheline marquée par la malédiction d'un alchimiste qui cristallise lentement son corps. Battez-vous dans un château infesté de démons et battez son maître pour vous sauver, vous et toute l'humanité!

Bloodstained:RotN est disponible en précommande

Issu d'un projet Kickstarter, Bloodstained: Ritual of the Night est développé par ArtPlay et arrivera donc sur iOS et Android le mois prochain grâce à l'éditeur NetEase. Ce successeur spirituel de Castlevania a séduit les joueurs sur PC et consoles avec un level design incroyable, un gameplay varié et une excellente bande-son. Aujourd'hui, NetEase a confirmé une date de sortie en décembre pour les versions mobiles de Bloodstained: RotN et a publié le titre à la rubrique précommande sur App Store et Play Store.



Bloodstained: Ritual of the Night sur mobile a optimisé les commandes des écrans tactiles avec des modifications de l'interface et un nouveau système de réussite. On trouve également un raccourci pour changer rapidement d'armes et d'équipement, histoire de faciliter la prise en main.



Cette version comprend également tous les DLC de la console et sera vendue 10,99€, sans achat supplémentaire. En revanche, pas de traduction française, en tout cas au départ.



Rendez-vous le 4 décembre !

