PS5 : Sony annonce officiellement aucune console en magasin

Vous l'aurez donc compris, pour le moment seuls les joueurs les plus pressés ayant passé une précommande au tout début recevront leur console, pour les autres, il va malheureusement falloir prendre son mal en patience. Source

Aucune console ne sera disponible à la vente en magasin le jour de la sortie le 19 novembre, nous vous prions donc de ne pas camper ou faire la queue devant votre magasin habituel dans l’espoir d’acheter une PS5 le jour de la sortie. Soyez prudents, restez chez vous et commandez en ligne.

Et aujourd'hui, SONY confirme sur son blog qu'effectivement, lors de la sortie de la PS5, il y aura aucuns stocks disponibles en magasin. Même si l'on s'en doutait, c'est maintenant officiel, les personnes n'ayant pas précommander la PS5 vont devoir patienter un petit moment avant de pouvoir en acheter une. Cette raison est bien évidemment du au "confinement" actuel en France mais aussi aux chamboulements tout au long de l'année dans les usines de production qui ont affectés les stocks. Sony a déclaré dans son communiqué :

L'année 2020 est une année bien compliquée que ce soit sur le plan essentiel comme pour le non-essentiel et ce n'est pas les joueurs qui diront le contraire. Vous le savez surement déjà, avec les restrictions sanitaires, seules les personnes ayant précommander la PS5 au tout début des précommandes seront en mesure de la recevoir le 19 novembre (date de sortie officielle).

