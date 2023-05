Sony annonce Project Q, une console portable pour streamer la PS5

Sony a officiellement annoncé le développement d'une nouvelle console portable, dont le nom de code est "Project Q", destiné à faciliter l'accès aux jeux PS5. L'annonce a été faite lors du PlayStation Showcase mercredi.



Jim Ryan, directeur de PlayStation, a révélé que la société allait lancer un appareil dédié permettant aux utilisateurs de streamer n'importe quel jeu depuis leur PS5 en utilisant le Remote Play via Wi-Fi. L'appareil, appelé en interne "Project Q", est doté d'un écran HD de 8 pouces et comprend tous les boutons et fonctionnalités de la manette sans fil DualSense.

Une nouvelle console de Sony

Selon un communiqué de presse de Sony, l'ordinateur de poche Q sera doté d'un écran LCD permettant de jouer en 1080p et à 60 images par seconde via le Wi-Fi. Il intégrera également des gâchettes adaptatives et le retour haptique de la manette DualSense. L'ordinateur de poche Q devrait être commercialisé dans le courant de l'année, bien que Sony n'ait pas fourni de date exacte ni de détails sur le prix de ce nouvel appareil.

Dans les petits caractères au bas de la présentation de Sony, il est indiqué que les jeux joués sur l'ordinateur de poche "Q" doivent être installés sur la console PlayStation 5 elle-même. Il semble qu'il soit conçu comme un appareil d'accompagnement pour votre propre PS5, plutôt qu'un appareil autonome qui joue à des jeux en mode natif, comme la Steam Deck ou un téléphone, ou même un appareil qui diffuse des jeux à partir du nuage. C'est donc une alternative à l'iPhone ou plutôt l'iPad, déjà capable de streamer les jeux PS5.



Cependant, Sony est l'une des rares entreprises à disposer d'un service de cloud gaming, qu'elle semble être en train de retravailler d'après de nombreuses offres d'emploi. Il est donc possible que le cloud gaming soit ajouté à l'ordinateur de poche Q à une date ultérieure. De quoi ne pas recourir à une PS5.



Le bref teaser de Sony ne précise pas si vous pourrez utiliser l'ordinateur de poche Q pour diffuser des jeux en dehors de votre domicile. L'actuel Remote Play de Sony prend en charge les connexions cellulaires, mais vous devrez peut-être l'attacher à un téléphone ou à un hotspot, car Sony n'a mentionné que le Wi-Fi.

Les premières rumeurs concernant une console portable sont apparues au début de l'année. Nous avions notamment mis en avant sa dépendance à l'application Remote Play, l'écran LCD de 8 pouces, les similitudes avec la manette DualSense, ainsi que la résolution et la fréquence d'images maximales. Le rapport mentionnait également que l'appareil portable porte le nom de code Q Lite, ce qui est assez proche du nom Project Q.



Avec Project Q, Sony semble répondre à la popularité croissante des consoles portables en lançant sa propre offre. Alors que la Nintendo Switch a connu un succès massif, de nouveaux acteurs comme Steam Deck de Valve et ROG Ally d'Asus apportent de nouvelles façons de jouer à des jeux modernes sur du matériel plus récent que sur une Switch vieillissante.

Le succès de la PS5 portable dépendra en premier lieu de son prix, puis de ses capacités. On aurait aimé une console autonome, espérons que Sony ait les arguments pour nous faire craquer.



Si vous êtes impatient de streamer des jeux depuis votre PS5, vous n'avez pas besoin d'attendre l'appareil portable de Sony, car vous pouvez le faire avec l'application Remote Play sur iOS, iPadOS, MacOS, Android et Windows.