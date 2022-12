Evercade EXP, la console portable de jeux rétro, est disponible à 149 euros

Evercade EXP, la console portable rétro, est disponible à temps pour les fêtes. Une excellente idée cadeau !



Blaze Entertainment a enfin lancé l'Evercade EXP, la console portable rétro qui prend en charge tous les titres déjà existants (plus de 380 jeux dans 38 collections) dans le catalogue Evercade. Elle est disponible chez les revendeurs officiels au prix de 149,99 €.

La nouvelle console Evercade EXP

Largement améliorée par rapport aux précédents modèles, l'Evercade EXP arbore un look minimaliste avec un port USB-C, une sortie mini HDMI, le WiFi et une autonomie d'environ 4 à 5 heures. L'écran IPS de 4,3 pouces (800×480 pixels) dispose également d'un mode TATE pour les jeux qui se jouent mieux avec une orientation verticale de l'écran. De plus, le processeur 1,5 GHz, la mémoire intégrée de 4 Go et les haut-parleurs stéréo complètent le tout pour un prix abordable, deux fois moins cher qu'une Nintendo Switch OLED. La prise casque de 3,5 mm est également disponible pour tous ceux qui souhaitent profiter de la console de manière discrète.

Pour compléter cette dose de nostalgie pour les aficionados du rétro, les cartouches physiques disposent également de manuels et de boîtes en couleur, et chaque titre est prêt à être inséré et joué quand vous en avez envie. Oui, c'est une sorte de successeur aux Game Boy et autre Game Gear !

Découvrez la PlayStation Mini Classic.

Si vous hésitez à franchir le pas, voici les jeux qui sont déjà inclus dans l'Evercade EXP (sans compter les autres qu'on peut acheter) :



IREM Arcade 1 Cartridge Collection :

R-Type

Moon Patrol

10-Yard Fight

Lightning Swords

Battle Chopper

In The Hunt

Capcom Collection :

1942 (Arcade version)

1943 (Arcade version)

1944 : The Loop Master (Arcade version)

Bionic CommandoTM(Arcade version)

Captain CommandoTM (Arcade version)

CommandoTM (Arcade version)

Final FightTM (Arcade version)

Forgotten WorldsTM (Arcade version)

Ghouls ‘n GhostsTM (Arcade version)

Legendary WingsTM (Arcade version)

MERCS (Arcade version)

Street Fighter II’: Hyper Fighting (Arcade version)

Strider (Arcade version)

VulgusTM (Arcade version)

Mega Man (8-bit)

Mega Man 2 (8-bit)

Mega Man X (16-bit)

Breath of Fire (16-bit)

Acheter la Evercade EXP

Vous pouvez acheter la console Evercade EXP à 149 euros sur Amazon.



Et voici enfin la vidéo de présentation de la Evercade EXP :

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.