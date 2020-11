Apple en piste pour racheter le réseau de podcasts Wondery

Apple cherche toujours à renforcer ses services, et pour ce faire, elle n'hésite pas à mettre la main au portefeuille pour effectuer des rachats. Que ce soit des films, des séries, des start-ups ou encore technologies, la firme se sert de son immense trésorerie pour faire des acquisitions clés.



Aujourd'hui, nous apprenons que la Pomme pourrait effectuer une nouvelle transaction, pour du contenu audio, et plus particulièrement pour acquérir un réseau de podcasts.



Wondery est populaire aux États-Unis, avec notamment Bunga Bunga, Billionaire Boys Club ou encore The Sneak.

Apple envisagerait de racheter le réseau de podcasts Wondery

On le sait, depuis quelques mois, les podcasts prennent de plus en plus d'ampleur dans les foyers et les créateurs n'hésitent plus à se lancer dans ce format audio, parfait pour nous accompagner des nos faits et gestes de routine. Apple a très bien compris l'enjeu, tout comme Spotify, qui a lancé sa propre bibliothèque de ce format audio.



Jusqu'à présent, la Pomme ne s'était contenté que de rachats "techniques" comme avec Scout FM, ou encore Pop Up Archive, système de recherche dans les podcasts. Mais, aujourd'hui, Cupertino pourrait acheter pour la première fois du contenu pour accompagner ses créations originales.



Sa cible ? Wondery, réseau très populaire aux États-Unis, est composé de studios indépendants avec différentes thématiques. Fort de 8 millions d'auditeurs, Apple chercherait à racheter l'ensemble, tout comme Sony. Les discussions n'en sont qu'aux débuts, et le dénouement ne verra pas le jour avant plusieurs mois...



