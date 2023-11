Atuvos, l'alternative à l'AirTag qui fonctionne comme un AirTag avec le réseau Localiser d'Apple

Depuis que l'AirTag a vu le jour, le marché des traqueurs d'objets dans le monde a pris une nouvelle dimension. Si l'AirTag écrase littéralement la concurrence aujourd'hui, il a aussi permis de démocratiser ce type d'accessoire, ce qui a généré énormément de ventes chez la concurrence, ces dernières années. Le fabricant Atuvos fait partie des heureux gagnants, en plus de profiter de la notoriété des traqueurs d'objet, il exploite aussi le réseau Localiser d'Apple !

Une alternative efficace et bien moins coûteuse que l'AirTag

Pour retrouver votre sac à main, vos clés de voiture, votre valise ou même votre portefeuille, il y a la solution du traqueur d'objet, un petit accessoire que vous glissez ou attachez à vos affaires et qui vous permet de tout retrouver grâce à votre iPhone. Aujourd'hui, si vous souhaitez acquérir l'AirTag d'Apple, vous devrez dépenser 39€, il y a parfois des promotions chez les revendeurs, mais c'est globalement rare que le traqueur d'objet pommé soit disponible à moins de 30€.



Parmi les concurrents de l'AirTag, on retrouve la solution d'Atuvos, il s'agit d'un traqueur d'objet qui fonctionne exactement comme un AirTag :

Vous le connectez à l'application "Localiser" de votre iPhone Vous utilisez l'application "Localiser" pour retrouver votre traqueur à proximité et sa localisation sur une carte quand il est éloigné de vous

Contrairement aux AirTags, le traqueur d'objet d'Atuvos a un gigantesque avantage, il est proposé à seulement :

En plus de profiter du réseau Localiser d'Apple qui exploite des centaines de millions d'appareils en circulation partout dans le monde, Atuvos explique que vous pouvez aussi retrouver votre traqueur avec l'aide de l'assistant vocal Siri.

Tout comme l'AirTag, il est capable d'émettre un son via l'application Localiser ou via une commande vocale de Siri, ce qui permettra de retrouver plus facilement votre objet égaré ou volé.



Au niveau du respect de la vie privée, le traqueur d'objet d'Atuvos est conçu pour éviter la polémique et les problèmes, il a adopté les mêmes mesures que l'AirTag, autrement dit, si vous comptez vous en servir pour suivre un proche, celui-ci recevra une notification sur son iPhone ou son smartphone sous Android et sera en capacité de trouver où se cache le traqueur.



Le fabricant évoque également une étanchéité IP67, s'il y a une immersion sous l'eau volontaire ou par accident, le traqueur ne sera victime d'aucun dommage. En ce qui concerne l'autonomie, vous pouvez vous attendre à 1 an sans avoir besoin de changer de pile, l'application Localiser vous préviendra quand la pile est faible.



Les mêmes fonctionnalités que l'AirTag pour 23,01€ de moins à l'unité et 79,01€ de moins pour le pack de 4 ?

Ça vaut clairement le coup...

