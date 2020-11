Bons plans iOS : FINAL FANTASY IV, Tiny Paint Pro, Railways!

Hier à 21:29 (Màj hier à 21:29)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 1 applis gratuites, 6 jeux gratuits et 3 promos avec notamment FINAL FANTASY IV, Tiny Paint Pro, Railways!. L'occasion d'économiser 43,1€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Tiny Paint Pro (App, iPhone / iPad, v1.5, 93 Mo, iOS 9.0, 80 Degree Photo Studio) passe de 2,29 € à gratuit. TinyPaint est un éditeur de photo simple et complet. Créez, dessinez, concevez et retouchez des photos en quelques minutes avec TinyPaint !



Filtres, calques et divers outils pour dessiner ou découper !



Les + : Très complète, elle permet de peindre et laisser son imagination opérer Télécharger l'app gratuite Tiny Paint Pro





Jeux gratuits iOS :

Playground AR (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v4.0, 113 Mo, iOS 12.0, Marc Sureda) passe de 3,49 € à gratuit. Imaginez, pouvoir générer des jouets autour de vous, n'importe où et à tout moment. Quel rêve de gosse, n'est-ce pas ? C'est désormais possible avec Playground AR: Physics Sandbox qui propose de jouer avec des blocs de construction ou encore des véhicules en tous genres.



Ainsi, vos enfants (ou vous-même) pourront laisser libre court à leur imagination : construisez des bâtisses avec les cubes ou des circuits pour les voitures télécommandées.



Vous l'aurez compris, les possibilités sont infinies et permet le divertissement où que vous soyez !



Les + : Un terrain de jeu virtuel Télécharger le jeu gratuit Playground AR





Traffix: Rush Urbain (Jeu, Casse-tête / Simulation, iPhone / iPad, v4.2, 128 Mo, iOS 9.0, WebAvenue Unipessoal Lda) passe de 4,49 € à gratuit. Basé sur des règles simples et des fonctionnalités minimalistes, Traffix vous étonnera en un rien de temps !

L'autoroute est un endroit où le chaos, le stress et la colère sont toujours présents, principalement dans les grandes villes comme Paris, Tokyo, Istanbul ou Las Vegas. Conscient de cela, vous devez contrôler le feu tricolore pour garder les conducteurs en sécurité et maintenir la paix.



Commencez à combattre le chaos dans le monde entier !



Les + : Des règles simples

Minimaliste Télécharger le jeu gratuit Traffix: Rush Urbain





Railways! (Jeu, Simulation / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.5, 145 Mo, iOS 10.0, WebAvenue Unipessoal Lda) passe de 4,49 € à gratuit. Avez-vous un penchant pour les jeux ?

Est-ce que vous recherchez une expérience immersive ultime dans les jeux pour mobiles ?



Si votre réponse est positive aux deux premières questions, le jeu Railways répondra surement à vos attentes. Conçu par les mêmes créateurs que Traffix, Railways est un jeu de simulation où vous avez des trains, des passagers et des voies ferrées. Votre objectif est de déplacer stratégiquement les trains entre les voies, d’embarquer les passagers et d'éviter les collisions. Votre mission est terminée lorsque vous aurez récupéré tous les passagers. Télécharger le jeu gratuit Railways!





Hex (Jeu, Stratégie / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.5, 20 Mo, iOS 10.3, Grzegorz Surma) passe de 1,09 € à gratuit. Hex vous oblige à connecter les côtés bleus du plateau en créant une chaîne ininterrompue avant votre adversaire. À tour de rôle, l'adversaire IA remplit la grille d'hexagones. Vous pouvez occuper n’importe quel hexagone de votre choix; vos mouvements n'ont pas à être adjacents les uns aux autres.



Si vous échouez encore et encore, activez la visualisation des chemins les plus courts.



Les + : Travaillez votre stratégie Télécharger le jeu gratuit Hex





Fox Eats Chicks (Jeu, Action, iPhone / iPad, v2.07, 14 Mo, iOS 8.0, Geza Maurer) passe de 3,49 € à gratuit. FOX EATS CHICKS est un jeu de plate-forme en style pixel-art avec un mélange de furtivité, puzzles et action.



En effet, Fox Eats Chicks vous place au sommet de la chaîne alimentaire. Prenez le contrôle d'un renard rusé, et passer rapidement à travers chaque niveau engloutissant chaque oiseau. Mais attention, vous devrez réfléchir et utiliser vos capacités furtives pour chasser chacun d'entre eux.



Les + : Des notes à chaque niveau basées sur la vitesse

85 niveaux au look bien différents Télécharger le jeu gratuit Fox Eats Chicks





AR Runner (Jeu, Sports / Aventure, iPhone / iPad, v4.0, 66 Mo, iOS 11.0, Semidome Inc.) passe de 1,09 € à gratuit. Parcourez des points de contrôle et établissez de nouveaux records ! Compétitionnez contre d’autres joueurs provenant du monde entier ! Jouez à l’intérieur ou à l’extérieur ! AR Runner est un jeu compétitif unique de réalité augmentée.



Les + : 4 modes de jeu

Faire du sport Télécharger le jeu gratuit AR Runner





Promotions iOS :

The Escapists (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.12, 469 Mo, iOS 9.0, Team17 Digital Limited) passe de 4,49 € à 1,09 €. Le célèbre jeu d'évasion primé et encensé par la critique arrive sur iOS ! The Escapists offre aux joueurs la chance d'avoir un aperçu humoristique de la vie en prison. Comme c'est le cas pour tout détenu, l'objectif principal consiste à s'évader !



Avec des graphismes pixelisés à mi-chemin entre Zelda sur Gameboy et Minecraft, voici un très bon jeu de gestion / stratégie dans lequel il faudra accomplir les tâches du quotidien tout en récupérant en cachant ce qui vous servira à vous échapper. Ne pas être repéré par les matons, voilà votre dicton !



Les développeurs de Worms ont fait fort !



Les + : Complet et prenant Télécharger The Escapists à 1,09 €





Escapists 2: Pocket Breakout (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.11, 1,4 Go, iOS 12.1, Team17 Digital Limited) passe de 7,99 € à 2,29 €. Il est temps de recommencer votre évasion dans The Escapists 2: Pocket Breakout ! Risquez gros pour vous évader des prisons les plus sécurisées du monde mobile...



Créez votre propre taulard avec des centaines d'options de personnalisation et plongez dans The Escapists 2: Pocket Breakout. Explorez les plus grandes prisons jamais conçues, aux multiples étages, toits, bouches d'aération et tunnels souterrains. Respectez les règles, présentez-vous à l'appel, travaillez, suivez des routines strictes et planifiez votre fuite en secret !



Rejoignez jusqu'à 3 de vos amis pour élaborer l'évasion ultime en multijoueur local. Travailler en groupe vous permettra d'élaborer des plans encore plus élaborés et audacieux !



Les + : Très addictif Télécharger Escapists 2: Pocket Breakout à 2,29 €