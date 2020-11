Google Stadia arrive sur iPhone et iPad via Safari

On le sait, Apple scrute de très près les applications de jeux en streaming proposées sur son App Store. Alors que Google Stadia est bien disponible, l’app iOS ne sert qu’à accéder aux réglages. Pour jouer, il faut se tourner vers d’autres plateformes ou une App nommée Stadium. Mais Google a prévu de faire comme Microsoft et Amazon avec xCloud et Luna, passer par le navigateur Safari.

Google va contourner les règles d'Apple

Stadia va en effet être disponible sur iOS en passant par Safari. Le service de cloud gaming a vendu la mèche au travers de ses lignes de code. C’est le compte Gem Stadia qui dévoile la bonne nouvelle.

Voici ce qu’on peut lire dans l’app iOS :

Nouveau ! Jouez sur ce navigateur. [...] Le gameplay est toujours en cours de développement. Au fur et à mesure que nous testons les performances et que nous ajoutons des fonctionnalités, vos commentaires nous aideront à améliorer l’expérience de Stadia pour tout le monde.

Vous l’aurez compris, Stadia sur iPhone et iPad sera uniquement accessible depuis Safari. Les utilisateurs n’auront pas le choix du navigateur puisque cela ne fonctionnera pas sur Chrome, Firefox, Opéra et autre Qwant, quand bien même ils s’appuient tous sur WebKit (règle Apple oblige).



Bien évidemment, Google n’a pas fait de commentaire sur cette découverte et ne dévoilera donc pas de date de sortie. Mais il serait intéressant de savoir combien de joueurs comptent s’en servir pour Stadia.

En attendant, vous pouvez donc vous rabattre sur l’app Stadium qui est une bidouille mais qui fonctionne très bien.

