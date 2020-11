Le MMORPG A3: STILL ALIVE est disponible sur iOS et Android

Le studio derrière The Seven Deadly Sins Grand Cross vient de lancer son dernier MMORPG, A3 Still Alive. Déjà disponible en Corée du Sud depuis un moment, le titre s'ouvre enfin aux joueurs occidentaux. On parle d'un jeu d'action RPG gratuit doté d'un contenu énorme et d'une réalisation de grande qualité.



Netmarble a clairement l'intention de faire de l'ombre à Black Desert et autre Dragon Raja.



Alors que ses concurrents sont aussi beaux et aussi grands, A3 Still Alive ne mise pas tout sur son (excellent) moteur qui permet d'avoir des effets de lumière et d'ombre spectaculaires. En effet, pour ceux qui n'auraient pas un iPhone 11 ou iPhone 12, Netmarble a prévu un contenu gigantesque avec une surprise de taille : un mode Battle Royale.



Comme tout bon jeu de rôle massivement multijoueur, il faut commencer par choisir sa classe avec un personnage que l'on peut personnaliser à foison, dans la plus pure tradition coréenne. A vous de choisir parmi les cinq classes que sont le Berserker, le Templier, la magicienne, l’assassin et l’archère. A chaque fois, vous aurez des avantages et des inconvénients au niveau du gameplay induit par le héros.



Le reste est tout aussi classique mais redoutablement efficace. En vue de haut façon hack & slash, A3 Still Alive est très maniable, même sur écran tactile. On prend rapidement le titre en main avec des déplacements et des attaques, pour peu qu'on ait déjà pratiqué ce genre de jeu. Le but étant bien évidemment de progresser et de dominer le monde. Justement, outre le mode solo, il y a également un mode guilde qui permet de jouer en équipe en ligne et de conquérir d'autres territoires. De même, le mode Battle Royale permet à tout le monde, même les débutants, de se confronter à d'autres joueurs. Mais surtout, ces modes permettent de gagner en expérience et en points pour améliorer son personnage de la campagne solo. Pas mal, surtout pour faire évoluer son personnage, outre les compétences à glaner et à assigner, il y a les micro-transactions, les fameux in-apps. Et avec cela, et un peu d'abnégation, on peut s'en passer.



Autre point intéressant, même si déjà vu, un mode automatique pour simuler déplacements et combats. Une fonctionnalité très pratique qu'il faudra doser pour ne pas voir ruiner ses efforts précédents, d'autant que vous raterez certainement de nombreux butins.



Dernier point concernant les combats avec les Soul Linkers. Il s'agit de supports qui permettent, en un clic, d'acquérir quelques bonus pour prendre le dessus sur son adversaire.



Enfin, si vous voulez en savoir plus sur le mode Battle Royale, relisez notre article initial sur A3 Still Alive.

A3: STILL ALIVE est donc disponible sur nos mobiles, iOS et Android, mais pèse tout de même près de 4 Go.

