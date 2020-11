Apple a obtenu l'approbation de la FCC pour le MagSafe Duo, une sortie imminente ?

TechCrunch a été l'un des rares médias a pouvoir testé en avant-première ce nouvel accessoire, celui-ci a jugé le MagSafe Duo comme " décevant " et que le prix n'en valait pas le coup. Source

Le MagSafe Duo n'est pas réservé qu'aux iPhone 12, il permet de recharger un iPhone (du dernier modèle en date jusqu'à l'iPhone 8), toutes les générations d'Apple Watch, mais aussi les AirPods Pro et AirPods 2. Pour l'instant, Apple explique sur son site que le produit est prévu prochainement . La sortie française devrait être normalement en simultané que celle des États-Unis. À noter que malgré le prix de 149€, l'adaptateur sera livré sans adaptateur secteur , vous aurez juste un câble USB-C vers Lightning de 1 mètre !

Apple a désormais le feu vert pour la commercialisation du MagSafe Duo aux États-Unis, maintenant que la firme a l'approbation de la FCC, elle peut mettre en vente son accessoire qui recharge un iPhone, une Apple Watch (et même une boite d'AirPods). Le dépôt FCC qui a été validé décrit un " chargeur à deux bobines " avec une référence de modèle A2458 , le dépôt inclut des images, des rapports d'exposition RF et des manuels d'utilisation.

