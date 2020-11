Apple présente son Macbook Pro 13 (M1) : prix et nouveautés !

Enfin ! Il a beaucoup fait parler de lui, le nouveau Macbook Pro 13 avec puce Apple Silicon M1 vient tout juste d'être dévoilé par les équipes de Tim Cook pendant le keynote "One More Thing" ! On retrouve ainsi trois Mac sous M1 avec le MacBook Air et le Mac Mini.



M1 : Un processeur Made in Apple

La principale nouveauté de ce nouveau modèle, vous l'aurez compris, concerne le processeur. Apple a décidé de ne pas inclure un processeur Intel comme ils ont toujours eu l'habitude de faire, pour utiliser le même type de puces qu'ils utilisent déjà dans les iPhone et iPad !

La puce M1 est donc de le seul processeur optimisé pour les Mac, ce qui permet des performances incroyable et une gestion énergétique encore plus efficiente.



Cette puce est équipé de 8 coeurs CPU ainsi que de 8 coeurs GPU pour permettre de travailler sur des logiciels de lourds ou de jouer à des jeux.

C'est une puce un peu spéciale qui comporte tout ce dont un ordinateur a besoin, avec une partie graphique intégrée.



Tout est compatible, les apps créées pour Intel et les nouvelles sous Apple Silicon grâce à Rosetta 2 qui gère de manière transparente la rétrocompatibilité.

Composition de la puce Apple M1 :

CPU 8 cœurs avec 4 cœurs hautes performances et 4 cœurs à haute efficacité énergétique

GPU 8 cœurs

Neural Engine 16 cœurs



Si vous désirez en savoir plus sur cette nouvelle puce, nous vous recommandons de lire notre article sur M1.

Les caractéristiques du MacBook Pro 13 2020

Ces nouveaux Macbook Pro Apple Silicon sont équipés d'un nouveau système de refroidissement plus performant, nommé Active Cooling System qui permet de mieux refroidir votre Macbook quand vous effectuez des tâches lourdes.



Ecran : L'écran mesure officiellement 13.3" et est équipé d'une nouvelle technologie nommé P3 Wide Color, qui permet d'obtenir des couleurs à la fois plus vive et plus réelles. Résolution de 2 560 x 1 600 pixels à 227 pixels par pouce.

L'écran mesure officiellement 13.3" et est équipé d'une nouvelle technologie nommé P3 Wide Color, qui permet d'obtenir des couleurs à la fois plus vive et plus réelles. Résolution de 2 560 x 1 600 pixels à 227 pixels par pouce. Clavier : il s'agit du nouveau Magic Keyboard et de la Touch Bar.

: il s'agit du nouveau Magic Keyboard et de la Touch Bar. Processeur : C’est donc cette fameuse puce M1, qui est équipé de 8 coeurs dédiés pour le CPU. Il est estimé être 2.8x plus rapide en CPU que ses prédécesseurs !

C’est donc cette fameuse puce M1, qui est équipé de 8 coeurs dédiés pour le CPU. Il est estimé être 2.8x plus rapide en CPU que ses prédécesseurs ! Le processeur graphique : Les nouveaux MacBook Pro sont bien équipés pour les jeux et les tâches graphiques grâce à la puce M1 et sa partie graphique dédiée. La puissance est estimée être x5 plus importante que sur ses prédécesseurs !

Les nouveaux MacBook Pro sont bien équipés pour les jeux et les tâches graphiques grâce à la puce M1 et sa partie graphique dédiée. La puissance est estimée être x5 plus importante que sur ses prédécesseurs ! Stockage : Suivant votre configuration à l'achat, le stockage est un SSD de 256 Go, jusqu'à 2 To .

Suivant votre configuration à l'achat, le stockage est un SSD de 256 Go, jusqu'à . RAM : Dans le nouveau MacBook Pro 13 pouces, vous pourrez allez jusqu'à 16 Go de mémoire vive (RAM) !

Dans le nouveau MacBook Pro 13 pouces, vous pourrez allez jusqu'à ! Batterie : lithium‑polymère intégrée de 58,2 Wh

lithium‑polymère intégrée de 58,2 Wh Son : haut-parleurs stéréo avec prise en charge du Dolby Atmos

Connectique et connectivité

Apple propose 2 ports Thunderbolt 4 / USB 4 qui vont jusqu'à 40 Gbit/s avec prise en charge DisplayPort et USB 3.1. La prise jack est bien présente.



Avec les nouveaux MacBook Pro 13 pouces, la connectivité sans fil est le Wifi 6. Enfin ! Ils bénéficieront donc d'une meilleure connexion, certainement plus stable que ses prédécesseurs.



Au niveau du Bluetooth, on est toujours sur du Bluetooth 5.0, idéal pour vos AirPods Pro par exemple.



Côté écran, le portable supporte désormais deux dalles externes de 6k. Vous pouvez donc vous orienter vers un écran tel que le Apple XDR si l'envie vous en prend, il sera tout à fait compatible.

Son

Haut‑parleurs stéréo à gamme dynamique élevée

Son stéréo ample

Prise en charge de l’audio Dolby Atmos

Ensemble de trois micros de qualité studio avec formation de faisceaux directionnels

Prise casque 3,5 mm

Autonomie

L'autonomie de ce Macbook Pro M1 est juste incroyable avec un gain de 10 heures !

Apple annonce une autonomie qui peut atteindre les 20h ! C'est du jamais vu, on imagine que ce n'est pas en utilisation continue multitâche, mais ça annonce tout de même une plus longue durée que ces prédécesseurs.



Dimension et poids, comparaison avec l'ancien modèle

Le nouveau MacBook Pro 13" M1 est plus compact :

Hauteur : 1,56 cm pour le 13 pouces 2020, 1,62 cm pour le MacBook Pro 13 pouces 2019

Largeur : 30,41 cm pour le 13 pouces 2020, 35,79 cm pour le MacBook Pro 13 pouces 2019

Profondeur : 21,24 cm pour le 13 pouces 2020, 24,59 cm pour le MacBook Pro 13 pouces 2019

Poids : 1,4 kg pour le 13 pouces 2020, 2kg pour le MacBook Pro 13 pouces 2019

Prix et disponibilité du Macbook Pro 13 pouces M1 Apple Silicon

C'est le sujet qui fâche. Apple propose ses MacBook Pro 2020 avec un prix de départ en configuration minimale à 1299$ soit 1449€.



Un très beau tarif mais qui grimpera vite avec par exemple 2139€ pour la version 1 To et 16 Go de RAM. Mais c'est bien moins cher que le même MacBook avec une puce Intel Core et des performances largement en retrait.



Le MBP 13 2020 reste ainsi accessible aux étudiants qui ont besoin d'un minimum de ressources et qui désirent s'orienter vers la gamme Pro.

Comparatif avec le MacBook Air M1

