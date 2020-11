Apple présente son nouveau MacBook Air avec la puce M1

Hier à 19:33 (Màj hier à 20:47)

Corentin Ruffin

7

Alors que nous avions parié (comme beaucoup d'autres) sur une seule et unique introduction d'un nouveau MacBook Pro, voilà qu'Apple surprend son petit monde en dévoilant la nouvelle gamme de MacBook Air avec la nouvelle puce M1, aux côtés du Mac Mini 2020.



Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est impressionnant, très impressionnant, et que l'ordinateur le plus populaire au monde risque de gagner le coeur de nouveaux clients.

Apple dévoile un nouveau MacBook Air impressionnant

Quelle petite merveille ! Le nouveau MacBook Air a de quoi se vanter : équiper de sa belle petite puce M1, l'ordinateur de 13 pouces a gagner en puissance... Les 8 coeurs du CPU lui permettent d'afficher des performances supérieures à hauteur de 3,5 fois ceux du modèle actuel.



Ça ne suffit pas ? Le GPU et ses huit coeurs (ou 7 coeurs sur l'entrée de gamme) offre des performances jusqu'à 5 fois supérieures, avec une phrase choc : le MacBook Air nouvelle génération devrait être plus rapide que 98% des ordinateurs sur le marché. Il faut dire qu'avec les prouesses de la puce créée par Apple, le moteur neuronal de l'appareil peut traiter les tâches et les opérations bien plus rapidement qu'à l'accoutumée. Apple propose 8 ou 16 Go de RAM et un SSD de 256 à 2 To.



Mieux encore, le MacBook Air ne fait plus un seul bruit et dispose d'une autonomie impressionnante : 15 heures de navigation web, 18 heures de vidéo, rien que ça ! D'ailleurs, on pourra profiter d'un son stéréo et du Dolby Atmos.



Côté écran, on reste sur une dalle LED de 13,3 pouces avec technologie IPS (2 560 x 1 600 pixels à 227 ppi) et une luminosté de 400 nits. Par contre, il gère la large gamme de couleurs (P3) et le True Tone.



Enfin, la connectique comprend deux ports Thunderbolt/USB 4 avec prise en charge de DisplayPort, USB 3.1 et Thunderbolt 3.

Prix et date

Pas de Face ID, ni de refonte du design, mais un prix de 1129€ avec GPU 7 coeurs + 256 Go de stockage et 1 329€ avec GPU 8 coeurs + 512 Go. Il peut être commandé dès aujourd'hui, avec livraison à partir du 17 novembre.



Si le nouveau MacBook Air vous intéresse, il est disponible sur l'Apple Store en 3 coloris.



