Comparatif : MacBook Air M1 vs MacBook Pro 13 M1

Hier à 22:28 (Màj hier à 23:40)

Corentin Ruffin

C'est donc officiel, Apple vient de lancer ses premiers Mac sous Apple Silicon, embarquant ainsi la première puce créée à destination des ordinateurs à la Pomme. Baptisée M1, cette dernière semble fort impressionnante et se loge donc dans un nouveau Mac mini, mais également dans un MacBook Air et dans un MacBook Pro de 13 pouces.



C'est d'ailleurs ces deux derniers appareils qui nous intéressent, puisque sur le papier, l'un est plus cher que l'autre malgré des caractéristiques plutôt similaires. Alors, quelles sont les différences entre les deux petits nouveaux ?

MacBook Air M1 vs MacBook Pro 13 M1 : quelles différences ?

Qu’elle fût intense, cette conférence d'Apple, et pour cause ! La Pomme commence doucement, mais sûrement, à migrer vers ses nouvelles puces conçues spécialement avec ARM. Ainsi, on a pu découvrir le MacBook Air M1 et le MacBook Pro 13 M1. Malgré un écart de prix, les différences entre les deux modèles sont tout de même timides.



Dans sa version basique à 1 129,00 €, le Air embarque la fameuse puce Apple M1 avec CPU 8 cœurs, GPU 7 cœurs et Neural Engine 16 cœurs, ainsi qu'un SSD 256 Go et 8 Go de RAM. Dans sa version plus onéreuse, à 1 399,00 €, on retrouve la même configuration sauf que le GPU passe à 8 coeurs et le SSD arrive à 512 Go.



Du côté du MacBook Pro, pour 1 449,00 €, on retrouve également la puce Apple M1 avec CPU 8 cœurs, GPU 8 cœurs et Neural Engine 16 cœurs, 8 go de RAM et un SSD de 265 Go. Pour la version améliorée à 1 679,00 €, seul le SSD gagne en stockage avec 512 Go.



Comme on peut le voir, les différences entre les deux ordinateurs ne sont pas conséquentes... Si on veut trouver des écarts, c'est dans les détails qu'il faut regarder. Là où le MacBook Pro affiche jusqu'à 20 heures d'autonomie, le MacBook Air atteint tout de même 18 heures d'autonomie.



Également, la version Pro de l'ordinateur a le droit à la fameuse Touch Bar, une meilleure luminance de 500 nits (contre 400 nits pour le Air) et a le droit à des haut‑parleurs stéréo à gamme dynamique élevée et trois micros pour l’enregistrement sonore et les visioconférences. À noter tout de même, le MacBook Air est plus fin, mais également plus léger, avec 1,29 kg contre 1,4 kg.



Et côté performances, si ce sont les mêmes puces, le Pro conserve un avantage avec un système de refroidissement actif qui lui permet de tenir une cadence soutenue, un point important pour les professionnels qui développent, créent, etc.



En bref, sauf si vous souhaitez réellement une Touch Bar et un meilleur son, le MacBook Air semble être une très belle option pour ceux qui veulent un excellent rapport qualité/prix.