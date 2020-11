Fortnite : Les joueurs qui ont achetés des V-Bucks sur iOS/macOS ont eu une surprise

Il y a 6 heures

Julien Russo

3

Plusieurs mois ont passé et le combat que mène Epic Games contre Apple est toujours aussi intense. Même si le créateur du célèbre Battle Royale perd plusieurs dizaines de millions de dollars tous les mois, il n'est pas question de lâcher l'affaire. Du côté d'Apple, trouver un terrain d'entente avec un développeur qui conteste les règles de l'App Store n'est pas non plus d'actualité...

Fortnite offre des V-Bucks à ceux qui ont acheté via iOS et/ou macOS

Le conflit qui oppose Epic et Apple est loin d'être terminé, les deux entreprises ne communiquent plus entre-elles et refusent de trouver une solution à l'amiable pour un retour de Fortnite sur l'App Store ! À partir de ce moment-là, la dernière solution reste la justice.

C'est le 3 mai 2021 que la juge Yvonne Gonzalez Rogers devra prendre une décision, soit en faveur d'Apple et des règles de l'App Store qui n'ont pas été respectées ou soit en faveur d'Epic Games qui affirme qu'Apple profite de sa position dominante pour mettre en place de règles abusives pour les développeurs.



Epic Games le sait, les premières victimes dans son conflit ce sont les joueurs ! Même si l'éditeur propose Fortnite sur d'autres plateformes (PS4, Xbox, PC, Switch...) beaucoup de personnes jouaient régulièrement sur Mac, mais surtout sur iOS et iPadOS où l'application était fréquemment dans le TOP 10 des jeux sur l'App Store.

L'entreprise a décidé de faire un geste pour ses utilisateurs qui passaient par l'une des plateformes d'Apple. Avec l'historique des transactions, Epic Games a réussi à retracer les joueurs qui avaient acheté de la monnaie virtuelle sur la boutique.

Plusieurs personnes viennent de recevoir un mail les informant d'un ajout gratuit de V-Bucks sur leur compte, voici ce que dit le mail :

Comme vous le savez peut-être, Apple empêche Epic d'effectuer des mises à jour de Fortnite sur ses plateformes, ce qui nous empêche de mettre à jour le jeu sur Mac et iOS.

Vous avez acheté des V-bucks sur iOS ou sur Mac et ceux-ci sont toujours sur votre compte. Cependant, ces V-bucks ne sont pas accessibles sur certaines autres plateformes.

De ce fait, nous vous avons envoyé un lot de V-bucks bonus pour vous permettre de les dépenser sur n'importe quelle plateforme compatible avec Fortnite, c'est-à-dire sur PlayStation, Xbox, Switch, PC ou Android. Pour y avoir accès, connectez-vous à votre compte Fortnite sur n'importe laquelle de ces plateformes.

Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit et aucun V-buck ne sera prélevé de votre compte Fortnite sur les plateformes Apple. Si nous sommes en mesure de mettre à jour Fortnite sur les plateformes Apple à l'avenir, vous aurez la possibilité d'accéder à ce compte et aux V-bucks que vous aviez achetés.

Pour notre part le lot de "V-Buck bonus" a été de 1 000 V-Bucks et a été ajouté sur notre compte Fortnite il y a tout juste 72 heures, la confirmation par mail a été envoyée hier soir.

Pour rappel, les V-Bucks permettent d'acheter des articles dans la boutique (des skins, des émotes ou encore des danses).