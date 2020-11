Les boitiers Roku se mettent à jour pour l'arrivée du AirPlay 2 et de HomeKit

Essentiellement connu aux États-Unis, Roku propose des boitiers externes qui se connectent au WiFi de votre box internet et en HDMI sur votre TV. Roku OS est aussi accessible via les téléviseurs connectés , certains constructeurs américains préfèrent proposer Roku OS à leurs clients plutôt qu’Android TV. Source

Avec des concurrents comme la Fire TV, l'Apple TV 4K ou encore la Chromecast, Roku n'a pas d'autres choix de maintenir des arguments de tailles pour convaincre les futurs acheteurs de choisir ses boitiers. L'entreprise vient de conclure un accord avec la firme de Cupertino pour proposer deux nouvelles fonctionnalités très populaires dans l'univers Apple, le AirPlay 2 et HomeKit !

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.