Heart Analyzer : une mise à jour pour l'Apple Watch Series 6

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Alexandre Godard

Heart Analyzer est une application principalement dédiée aux possesseurs d'une Apple Watch. La nouvelle mise à jour permet d'améliorer la lisibilité et la fluidité des graphiques sur votre Apple Watch ainsi que l'apport de nouveaux graphiques en ce qui concerne la mesure du taux de l'oxygène dans le sang, fonction spécialement réservée à l'Apple Watch Series 6.





Heart Analyzer version 8.3

Avec l'apparition de la nouvelle fonction qui mesure le taux d'oxygène dans le sang sur Apple Watch Series 6, les applications dans le domaine se mettent elles aussi à jour et c'est le cas de Heart Analyzer. Dans cette mise à jour 8.3, on peut retrouver trois nouvelles fonctionnalités.



La première est un tableau qui récapitule votre suivi d'oxygène dans le sang (SPO2) sur les 7 derniers jours, ce qui permet d'avoir un aperçu rapide et complet sur le sujet.

La deuxième nouveauté offre un cadran qui affiche la fréquence cardiaque des deux derniers jours ainsi qu'un mode "sport" qui pour sa part affichera les zones de fréquence cardiaque par pourcentage ou par heure.



En ce qui concerne l'application sur iPhone, une nouvelle fonction améliore la fluidité de déplacement des valeurs affichées sur les graphiques de fréquence cardiaque, ce qui permet une comparaison d'un jour à un autre.



Pour rappel, des widgets sont également disponibles pour cette application, bien évidemment si votre smartphone est sous iOS 14.

