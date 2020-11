Xbox Series X : de la fumée provenant de la console ?

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Après le faux bad buzz entourant la nouvelle console de Sony, la PlayStation 5, il semblerait que ce soit autour de Microsoft d'être pointé du doigt, mais de façon plus sérieuse. En effet, pour le Nippon, il s'agissait d'une vidéo montrant le nouvel appareil en démonstration, entouré d'un cube de Plexiglas, être malheureusement en surchauffe.



Pour l'américain, il semblerait que ce soit plus sérieux, puisque plusieurs acheteurs de la grande version next-gen ont constaté de la fumée au bout d'un certain temps de jeu.

Les Xbox Series X auraient un problème de surchauffe

@XboxPL spotkała mnie niemiła niespodzianka zaraz po uruchomieniu nowego sprzętu... 💔. Interfejs byl jedynie w Menu, po minucie/dwóch użytkowania pojawił się zaledwie kłębek dymu... Czy w tej sytuacji mogę liczyć na wymianę sprzętu? Z góry dzięki za pomoc! pic.twitter.com/E4A4UzU132 — Arek Adamowicz (@Arek_Adamowicz) November 11, 2020

Ça chauffe du côté de Microsoft, et c'est le cas de le dire... Alors que ces nouvelles Xbox Series S et Series X sont officiellement en vente dans le monde entier depuis hier, il semblerait que la grande version rencontre déjà des problèmes. Plusieurs clients ont diffusé des vidéos sur Reddit et Twitter, montrant une fumée sortant de la console...



Is this viral marketing for Firewatch 2? pic.twitter.com/hgYAtQBQx4 — AllGamesDelta (@AllGamesDelta_) November 11, 2020

Alors que certains criaient au fake, la multiplication des vidéos avec de la fumée et un bruit d'enfer inquiète tout de même. Espérons une réponse rapide de Microsoft...