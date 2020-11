Les ampoules Philips Hue supportent l'éclairage adaptatif HomeKit

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

3

Si vous êtes détenteur d'ampoules connectées de la marque Philips Hue, vous allez être heureux d'apprendre qu'une mise à jour permet de supporter la nouveauté HomeKit arrivée avec iOS 14 : l'éclairage adaptatif.

Philips Hue ajoute une fonction très utile à ses ampoules HomeKit

Philips Hue, connu pour ses lumières connectées, a commencé à déployer une nouvelle mise à jour du micrologiciel du pont Hue qui apporte la prise en charge de l'éclairage adaptatif HomeKit à la gamme de lumières Hue Ambiance. Le déploiement fait suite à un mois de test bêta avec certains utilisateurs.



L'éclairage adaptatif est une fonctionnalité arrivée avec iOS 14 conçue pour permettre aux lumières connectées à HomeKit d'ajuster leur température de couleur tout au long de la journée. Les couleurs chaudes sont utilisées le matin, les couleurs plus froides sont utilisées à midi et la lumière bleue est réduite la nuit pour un meilleur sommeil.

Pour mettre à jour votre pont Hue, lancez l'application Hue, appuyez sur Paramètres, puis faites défiler vers le bas et sélectionnez Mise à jour logicielle. La version à récupérer est "1941132070". Appuyez sur Mettre à jour pour l'installer. Aucune nouvelle mise à jour n'est requise pour les amoules.



Après la mise à jour, lancez l'application Maison d'Apple et vous devriez voir un message en haut indiquant que vos lumières prennent en charge l'éclairage adaptatif. A vous de l'activer !



La nouveauté fonctionne avec les lampes White & Color Ambiance et White Ambiance, de toutes formes (bougie, E27, GU10, etc.). Nous avions réalisé un test des ampoules Philips Hue il y a deux ans.



