La meilleure période de l'année arrive enfin, on parle bien évidemment de la période de Noël. Pour cette occasion, Philips nous sort le grand jeu juste avant l'achat du sapin. À travers sa marque Hue, l'entreprise annonce le lancement des guirlandes de Noël connecté et contrôlable depuis une application iOS et même l'assistant vocal Siri !

Connecter votre sapin comme jamais

La gamme Philips Hue s'enrichit aujourd'hui d'un nouveau produit. À l'approche des fêtes de fin d'année, Philips a dévoilé les nouvelles guirlandes à la mode qui seront à installer sur votre sapin de Noël. Comme c'est souvent le cas avec Philips Hue, on retrouvera de l'éclairage de qualité avec une fiabilité sur le long terme. Attendez-vous à obtenir des guirlandes lumineuses comprenant 250 mini-LED sur un cordon de 20 mètres, ce qui peut aussi être idéal pour une décoration d'intérieur !



Les Festavia de Philips peuvent gérer plus de 16 millions de couleurs et peuvent afficher une lumière constante ou clignotante, tout est contrôlable depuis l'application Philips Hue disponible gratuitement sur l'App Store.

Qui dit Philips Hue dit forcément une connectivité très poussée, Siri, les apps Hue et Maison d'Apple vous permettront de piloter l'éclairage. Les lumières peuvent être programmées pour changer de luminosité, de couleur et de motif en fonction de la musique à l'aide de l'application de Spotify.



Si vous êtes intéressé, il faudra compter 160 dollars pour une seule guirlande de 20 mètres (autant dire que la décoration va vous coûter cher si vous souhaitez éclairer la totalité de votre sapin). La disponibilité des Festavia de Philips Hue aura lieu à partir du 15 novembre, il n'y a pas d'information pour l'instant sur un lancement en France, elle sera certainement disponible sur Amazon.

Télécharger l'app gratuite Philips Hue

