Apple : MacBook Pro 14 et 16" avec puce M1X et nouveau design en 2021

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Alexandre Godard

4

Cette année 2020 est une grande année pour Apple avec pas moins de 5 nouveaux iPhone et surtout un tout nouveau processeur M1 pour la gamme Mac. Si les premiers modèles de Mac M1 ont été présentés mardi, l'année 2021 devrait aller plus loin dans le sujet avec une puce plus puissante que la M1 mais aussi un tout nouveau design pour la gamme MacBook Pro.

M1X et nouveau design pour les MacBook Pro 2021 ?

Ce mardi 10 novembre 2020 avait lieu le keynote d'Apple dédié aux Mac et plus précisément à la toute nouvelle puce maison d'Apple M1. Pour lancer cette transition vers le processeur maison qui, dans deux ans devrait être disponible sur toute la gamme Mac, la marque à la pomme commence comme prévu en douceur avec les sorties d'un Mac mini, d'un MacBook Air et d'un MacBook Pro.

Comme vous l'aurez remarqué, rien ne change au niveau du design et pour ce qui est de la puce M1, même si Apple note des différences entre les deux modèles, les nouveaux MacBook Air et Pro semblent très similaires. C'est justement pour cela qu'il est fort probable qu'en 2021, dans la continuité du développement de sa toute nouvelle gamme, Apple présente deux nouveaux MacBook Pro 14 et 16" avec non seulement un nouveau design mais surtout une puce M1X qui serait plus puissante que la M1.



À l'instant où nous écrivons ces lignes, ce ne sont bien évidemment que des suppositions mais cela semble logique étant donné que les modèles de cette année sont "grand public" pour lancer la gamme et en ce qui concerne les professionnels, l'année prochaine devrait être la bonne. Pour satisfaire les "Pro" justement, une nouvelle puce M1X et un tout nouveau design (que l'on attend depuis longtemps), avec pourquoi pas des écrans Mini-LED devraient voir le jour. C'est d'ailleurs la même approche du côté de l'iPad Pro 2021 qui devrait embarquer la puce A14X et un écran miniLED.



L'avenir nous dira si nous avions raison. En attendant si vous attendiez du changement pour changer de Mac, en tant que particulier, cette année semble intéressante même si attention, il est important de rappeler que c'est toujours plus risqué d'acheter le tout premier modèle d'un nouveau produit.