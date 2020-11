Nanoleaf dévoile le Bulb et le Lightstrip HomeKit Essentials

Il y a encore du nouveau chez Nanoleaf ! En effet, l'entreprise spécialisée dans l'éclairage LED connecté, véritable valeur sûre dans le milieu, continue à agrandir son catalogue avec des produits toujours plus qualitatifs.



Dernièrement, la firme a dévoilé une nouvelle gamme, peu de temps après le lancement des Shapes Triangles et des Shapes Mini Triangles. Portant le nom de Bulb et de Lightstrip HomeKit Essentials, on parle d'une ampoule LED et d'un ruban lumineux LED capables de changer de couleur de façon intelligente.

Nanoleaf présente une nouvelle ampoule et un ruban lumineux

Le catalogue de Nanoleaf continue donc de grandir avec la parution des nouveaux Bulb et de Lightstrip HomeKit Essentials qui viennent d'être lancés exclusivement avec Apple et son Apple Store. On parle d'une nouvelle ampoule LED à changement de couleur intelligente et son ruban lumineux LED, tous deux compatibles avec HomeKit.



Gimmy Chu, PDG de Nanoleaf :

La dernière innovation de Nanoleaf rend l'éclairage intelligent plus accessible que jamais, sans compromettre la qualité que les utilisateurs connaissent et apprécient de la marque. Un éclairage qui vous permet d'être à la fois réconforté et productif est essentiel alors que nous passons encore plus de temps à l'intérieur que jamais. Essentials permet l'éclairage le plus optimal pour tous les jours - que ce soit pour travailler à la maison, pour se détendre avant de se coucher ou pour créer l'ambiance pour une nuit spéciale avec des êtres chers.

Le petit bonus, c'est que les produits sont également compatibles avec Thread, protocole sans fil créé par plusieurs grands groupes, dont Apple Google et Amazon, pour une connectivité améliorée.



Pour le moment, les deux accessoires ne sont disponibles que sur l'Apple Store américain au prix de 50$ pour le ruban et 20$ pour l'ampoule.