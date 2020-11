Apple travaille déjà sur la 6G

Si en France la 5G arrive dans quelques jours, dans certains pays plus avancés que nous (comme la Chine, le Japon ou la Corée du Sud), on pense déjà à la prochaine génération de standard mobile. Avec la 5G, Apple a eu un petit retard face à certains de ses concurrents qui avaient commercialisé leur premier smartphone compatible 5G plusieurs mois avant. Pour la 6G, la firme de Cupertino veut être dans les premiers constructeurs à proposer un smartphone avec un modem 6G.

Apple s'intéresse à la 6G

C'est une grande nouvelle pour l'iPhone. Apple vient d'intégrer il y a quelques jours un groupe de syndicat professionnel des opérateurs télécoms aux États-Unis. Celui-ci s'appelle "Next G Alliance" et a pour objectif de rassembler les principaux acteurs de la 6G pour imposer dans un avenir proche le futur standard mobile en Amérique du Nord.

Apple est loin d'être la seule grande marque à avoir intégré ce groupe, puisqu'on retrouve déjà Samsung, Google, HP, Cisco, LG Electronics, Intel, VMware, Qualcomm, Nokia, Facebook, Microsoft, T-Mobile, UScellular, Verizon, JMA Wireless, AT&T ou encore Ericsson.

Le but de Nex G Alliance est de régulièrement organisé des réunions pour échanger et se fixer des dates sur le déploiement de la 5G, mais aussi l'entrée progressive de la 6G sur le territoire américain.

Susan Miller la présidente et chef de la direction du groupe a expliqué :

Nos membres fondateurs représentent des parties prenantes de premier plan de l'industrie qui stimulent l'innovation dans l'écosystème mobile. Dans le cadre de la Next G Alliance, ils démontrent leur engagement à tracer la voie pour faire progresser le leadership nord-américain de la technologie mobile dans le futur.

Cette adhésion pourrait aider Apple à s'avancer sur ses projets internes autour de la 6G, mais aussi avoir plus de visibilité sur le déploiement et le fonctionnement du nouveau standard mobile.

Pour l'instant, Apple vient tout juste de proposer la 5G dans ses nouveaux iPhone, on se doute bien que la 6G n'est pas prête d'arriver, mais la firme de Cupertino préfère anticiper pour proposer le modem 6G plus tôt qu'elle l'a fait avec la 5G.



La 5G sera lancée en France dès le 18 novembre, Orange devrait être le premier opérateur à activer ses antennes. Vous pouvez dès maintenant savoir si vous avez une antenne 5G à proximité de votre domicile ou de votre lieu de travail. À noter qu'elles ne seront pas forcément toutes activées dans cinq jours.



