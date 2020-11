Hearthstone : la mise à jour 19.0 amène un nouveau système de progression

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Il y a du nouveau pour le célèbre jeu de cartes Hearthstone (v19.0.65614, 1,8 Go, iOS 10.0), lancé quelques années en arrière par Blizzard : en effet, les développeurs proposent depuis quelques heures une mise à jour 19.0 avec de nombreux changements.



Le plus gros, et le plus important, n'est autre que l'arrivée d'un nouveau système de progression, mais ce n'est pas tout... Les champs de bataille ont également droit à quelques modifications, la prise en charge de l'extension Folle journée à Sombrelune et bien d'autres.

Hearthstone passe en 19.0 et repense plusieurs points

Le mois dernier, Blizzard faisait la présentation de Hearthstone Duels, nouveau mode de jeu disponible dans la dernière mise à jour. Si cet ajout est disponible en avant-première depuis quelques heures, la première saison de Duels commencera le 17 novembre. Les développeurs nous confiaient également l'arrivée prochaine d'une refonte du système de progression, ce qui est désormais chose faire avec la mise à jour 19.0.

REFONTE DU SYSTÈME DE PROGRESSION – La mise à jour des systèmes inclut des hauts faits, un parcours de récompenses, des quêtes hebdomadaires et une nouvelle page de profil !



Le 17 novembre, les Dieux très anciens seront également de la partie avec l'arrivée de l'extension Folle journée à Sombrelune amenant notamment 135 nouvelles cartes.



