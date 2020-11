L'interdiction de TikTok aux Etats-Unis remise à plus tard

Il y a 3 heures

Alexandre Godard

TikTok n'est toujours pas banni du sol américain comme l'aurait voulu Donald Trump. Le décret obligeant TikTok à trouver une solution avant la mi-novembre vient d'être repoussé, ce qui donne donc un peu plus de temps au propriétaire de TikTok pour trouver une solution.





TikTok gagne du temps

On le sait, Donald Trump n'aime pas la Chine et durant ces dernières années, lorsqu'il était au pouvoir, il a tout fait pour mener la vie dure aux entreprises chinoises. Cela a commencé avec Huawei qui encore à l'heure actuelle ne peut plus vendre de smartphones sur le continent américain et cela a continué avec TikTok qui à son tour devait être interdit de mettre à disposition son application.



À l'heure où nous écrivons ces lignes, Trump n'est plus le Président américain mais son décret contre TikTok est lui toujours d'actualité. Ce décret visant à interdire TikTok aux Etats-Unis avait été signé durant le mois d'août et devait prendre effet début novembre. Il sera finalement remis à plus tard, le réseau social numéro un des jeunes ayant obtenu un délai supplémentaire de la part du département du Commerce des Etats-Unis.

Pour rappel, Trump accuse ByteDance, propriétaire de TikTok de voler les données des utilisateurs américains au profit de la Chine. C'est pour cela que ce décret avait pour but d'obliger ByteDance à vendre sa partie américaine à une société américaine sous 90 jours sous peine d'être définitivement banni.



TikTok a donc commencé à s'organiser en soumettant la création d'une toute nouvelle entreprise sur le sol américain en collaboration avec Oracle. Il était aussi stipulé que la société très connue Walmart devait s'ajouter en tant que partenaire commerical. TikTok est toujours dans l'attente de la justice américaine en ce qui concerne la validation ou non de ce projet.



Cette énorme affaire est bien évidemment loin d'être terminée et nous attendons de voir si maintenant que Biden est au pouvoir, cela pourrait changer quelques données dans le dossier.

