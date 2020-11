Apple va corriger le problème des appareils auditifs MFI sur iPhone 12

Si Christelle P. nous avait par exemple envoyé un email la semaine dernière à ce sujet, on trouve également trace de cette mésaventure dans les forums d’Apple. Malgré la bonne nouvelle, il faut patienter jusqu’à la publication d’un correctif, peut-être avec iOS 14.3 qui vient d’être proposé en bêta et qui inclut de nombreuses nouveautés. En tout cas, c’est assez curieux que ce bug logiciel ne touche que les iPhone 12 puisque ces derniers n’ont, en apparence, pas d’évolution majeure sur le traitement du son. À moins que cela vienne de la puce A14...

Plus précisément, lorsque vous connectez un appareil auditif Made for iPhone à un iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ou iPhone 12 Pro Max, vous pouvez constater :

Il peut arriver que certains appareils auditifs Made for iPhone produisent des sons anormaux.

Le bug des iPhone 12 associés aux appareils auditifs MFi (Made For iPhone) est bien réel.

Si vous aviez des interférences dans vos appareils auditifs connectés à un iPhone 12 quel qu’il soit, Apple vient de reconnaître un problème et indique qu’il est en cours de résolution. Ce sera par le biais d’une mise à jour d’iOS 14.

