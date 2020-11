Apple toujours 4e sur la vente d’ordinateurs sur le T3 malgré la pandémie

Julien Russo

Lors du premier confinement, les iPad et les MacBook se sont vendus d'une façon tellement spectaculaire que la firme de Cupertino a elle-même été surprise d'un tel engouement autour de ses produits. Pour le troisième trimestre, cette tendance a continué et a permis à Apple de maintenir sa place de quatrième meilleure entreprise dans la vente d'ordinateur portable !

Un T3 2020 sous le signe de la performance

Apple fait partie des entreprises gagnantes dans cette pandémie du Covid-19. Avec la montée en puissance du télétravail, les ventes d'iPad et de MacBook sont en bonne santé depuis le début de l'année. Un récent rapport de Strategy Analytics affirme qu'Apple aurait connu une croissance de 39% quand on compare le troisième trimestre de 2020 avec le même trimestre de l'année dernière.

Cette tendance de croissance se retrouve aussi chez les principaux concurrents comme HP qui enregistre la plus grosse croissance avec 14,7 millions de ventes de PC portable et une croissance de 43%.

Lenovo s'en sort aussi très bien avec +25% et Dell avec +18% !

À noter que c'est aussi la première fois depuis très longtemps que HP passe devant Lenovo qui conservait en permanence la première place trimestre après trimestre.

Chirag Upadhyay analyste de recherche chez Strategy Analytics a expliqué :

Le troisième trimestre aurait été encore plus productif pour certains fournisseurs s'ils avaient pu livrer plus d'appareils pour répondre à une forte demande. L'offre restera une préoccupation majeure, car la demande devrait rester élevée... Les consommateurs ont commencé leurs achats avant les vacances pour se préparer à travailler et à étudier à domicile.

Apple comme beaucoup de ses concurrents a été confronté à une forte demande et une production au ralenti. Si les usines d'assemblages dans les pays asiatiques ont commencé à reprendre une activité normale vers avril-mai 2020, les fournisseurs qui envoient les pièces eux ont continué à rencontrer des difficultés. Le problème qu'a rencontré Apple c'est que si les usines d'assemblages ne reçoivent pas les composants pour l'assemblage, le produit ne peut pas être finalisé.

Lors des derniers résultats financiers, Tim Cook a tenté de rassurer les investisseurs en affirmant qu'il était en contact permanent avec les fournisseurs qui rencontrent en ce moment des problèmes pour honorer les commandes que passe Apple.

Il faut donc prendre en compte que cette incroyable croissance de tous les constructeurs d'ordinateurs portables aurait pu être encore plus importante si tous les fournisseurs avaient réussi à suivre !