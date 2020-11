Apple ne veut toujours pas d'écran tactile sur les Mac

Une question revient souvent sur la table : pourquoi Apple, dans ses avancées technologiques, n'intègre toujours pas d'écran tactile sur ses Mac ? Une réponse peu évidente à donner, et qui remonte déjà à l'époque de Steve Jobs, ne souhaitant pas voir ses ordinateurs se transformer en tablette, le projet d'iPad étant déjà fait pour ça.



Ce coup-ci, c'est un autre dirigeant de la firme qui répond à cette question lors d'une récente interview : Craig Federighi a donné une entrevue très intéressante sur le pourquoi du comment.

Andrew Griffin, de The Independent, a récemment eu la chance de mener une entrevue au sujet des ordinateurs de la firme et de son nouveau processeur M1 avec des dirigeants d’Apple, dont Craig Federighi. Parmi les questions, l'une très intéressante est revenue sur le tapis : pourquoi les Mac n'intègrent pas d'écran tactile ?

Je dois vous avouer que quand nous avons sorti Big Sur, des articles ont commencé à sortir en disant : "Oh mon Dieu, regardez, Apple se prépare pour le tactile". Nous avions conçu et fait évoluer le look de macOS d'une manière qui nous semblait la plus confortable et la plus naturelle, sans envisager l'arrivée du tactile.



Nous vivons avec des iPad, nous vivons avec des iPhone, et ces appareils ont maintenant de grands écrans. Toutes ces choses nous ont conduits à la conception du Mac, sans liaison avec le tactile.