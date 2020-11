iPhone 12 / iOS 14.2 : Des problèmes de réception de SMS

Il y a 5 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

25

Apple enchaine les petits ratés avec ses nouveaux iPhone. Après la polémique autour de l'écran tactile qui ne fonctionne plus sur les écrans verrouillés des iPhone 12 Mini, un nouveau problème concerne maintenant tous les modèles d'iPhone 12 ! Une multitude d'utilisateurs se plaignent sur les forums d'entraides de ne plus recevoir de SMS ou alors d'en recevoir, mais sans aucune notification !

Des SMS qui n'arrivent plus

Rassurez-vous, si vous avez acquis un iPhone 12 et que vous ne recevez plus de SMS ce n'est pas que tout le monde vous évite, c'est juste que votre application "Messages" ne fait plus son travail correctement !

Plusieurs acquéreurs des iPhone 12 expliquent sur le forum d'Apple ne plus recevoir de SMS ou en recevoir que partiellement et en retard. Cette anomalie qui semble logicielle concernerait aussi bien les conversations duo que les conversations en groupe.

D'autres ont une anomalie très différente puisqu'ils reçoivent bien le message, mais leur iPhone et/ou leur Apple Watch ne leur notifie pas.

Voici le genre de messages que l'on peut voir sur le forum d'Apple :

Il me manque des SMS dans les SMS de groupe. J'ai trouvé un article disant qu'il s'agissait d'un problème sur l'iPhone 12. J'ai vérifié tous mes paramètres de messagerie. Y a-t-il une solution à cela ?

Je suis passé à un iPhone 12 pro juste l'autre jour et j'ai immédiatement arrêté de recevoir des SMS de nombreux utilisateurs d'Android. J'ai moi-même Verizon, mais une recherche rapide de 10 secondes sur Google montre que l'opérateur n'a pas d'importance. T-mobile, att et verizon ont tous des utilisateurs d'iPhone 12 qui rencontrent ce problème et la plupart déclarent que le problème a commencé au moment de la mise à niveau.

Même problème pour moi. Je viens de passer à un nouvel iPhone 12 Pro Max sur Sprint / TMobile. Les messages texte / MMS de groupe ne se chargent pas ou ne parviennent pas au hasard plus de 12 heures plus tard. Encore une fois, c'est aléatoire, tous les messages du fil de discussion du groupe ne sont pas affectés.

Pour l'instant Apple est en train d'étudier une solution logicielle pour corriger cette anomalie qui peut s'avérer être grave en cas de SMS important. Certains propriétaires d'iPhone 12 ont réussi à stopper littéralement ce bug en procédant à une réinitialisation des réglages réseaux. Pour cela, il faut se rendre dans Réglages > Général > Réinitialiser > Réinitialiser les réglages réseaux. Cela n'a pas permis à tout le monde de résoudre l'anomalie, mais plus de la moitié des personnes qui se plaignaient ont réussi à retrouver un fonctionnement normal dans la réception de leur SMS.



A la rédaction, nous avons eu des problèmes même sur iPhone 11 depuis iOS 14.2. C'est certainement un bug logiciel.



