MeowTalk : Enfin une application sérieuse pour savoir ce que dit votre chat ?

Il y a 6 heures

Julien Russo

Sur l'App Store, il y a plusieurs applications qui vous proposent de traduire ce que dit votre animal de compagnie. Jusqu'ici, aucune n'a vraiment pris au sérieux cette difficile tâche. Une app développée par Javier Sanchez un ancien ingénieur d'Amazon, pourrait enfin apporter des explications aux miaulements de votre chat . MeowTalk est toujours en bêta, mais l'application semble prometteuse !

MeowTalk enfin une application fiable ?

Qui n'a pas déjà rêvé de savoir ce que dit son chat quand il vous réveille en pleine nuit ou quand il vient vous voir en miaulant parce que ça fait déjà 4 heures que vous jouez à Call of Duty... La traduction des miaulements de chat n'a jamais vraiment été un succès depuis que des développeurs et intelligences artificielles s'y sont mis. Cependant, ces échecs à répétition n'ont pas découragé Javier Sanchez qui a décidé de développer sa toute première app de traduction de chat. Ce projet se présente comme quelque chose de très sérieux !



Le fonctionnement de l'application est simple, dès votre première arrivée, vous pouvez choisir de créer ou non votre compte. L'application est utilisable sans avoir besoin de saisir vos informations personnelles. Avant d'accéder à la traduction instantanée, il vous faudra créer le profil de votre chat, avec son nom et sa date de naissance, si vous souhaitez vous pouvez aussi ajouter une photo (on est sûr que vous en avez une tonne dans votre iPhone).

Une fois cette étape franchie, il vous suffit d'appuyer sur le bouton qui déclenche la traduction et d'approcher l'iPhone de votre chat pour que l'application détecte les miaulements !

Les réponses sont déjà prédéfinies par l'application, n'attendez pas que votre chat vous dise "Papa j'ai faim, tu peux me donner les croquettes au poulet que tu m'as commandé sur internet la semaine dernière ?". Vous aurez plutôt des réponses du type : j'ai sommeil, je suis amoureux, j'ai faim, je chasse...



Pour le créateur de l'application, MeowTalk peut permettre de rapprocher le maitre et l'animal. Pour arriver à un tel résultat, Sanchez explique s'être servi de données scientifiques et d'intelligence artificielle pour créer le système de traduction.

À la rédaction d'iPhoneSoft, nous avons testé l'application et nous sommes pour le mois dubitatif dans le sens où les traductions ne collaient pas avec les situations. Par exemple nous avons eu un "Je chasse" quand notre chat attendait qu'on ouvre le robinet pour qu'il boive. Un "Bonjour" quand on agite le paquet des friandises.

Nous allons quand même garder l'application sur le long terme, puisque rappelons-le, elle est pour l'instant en bêta !



