Belkin lance son chargeur double TrueFreedom Pro façon AirPower

En plus de ce double tapis, Belkin a lancé un chargeur Boost Charge "stérilisateur par UV" :

L'accessoiriste Belkin dévoile donc son premier double chargeur sans fil, le « Boost Charge TrueFreedom Pro ». Avec 16 bobines placés sur toute la surface, il permet de charger deux iPhone (ou deux Android ou un de chaque) en les posant simplement. Nul besoin de les "placer". Il suffit que les appareils soient compatibles Qi pour que la charge début, jusqu'à 10 watts par appareil. Et si vous posez des AirPods par exemple, la puissance sera automatiquement ajustée. Autre détail intéressant, le TrueFreedom Pro dispose de deux voyants LED pour indiquer l'état de charge. Le tout est fini de fort belle manière avec du chrome et du cuir.

Après avoir annoncé des chargeurs à multi-bobines lors du keynote des iPhone 12, Belkin propose enfin son TrueFreedom Pro, un tapis pour recharger deux smartphones en même temps. Voilà un accessoire intéressant qui devrait convaincre ceux qui trouvent le MagSafe Duo trop cher et peu pratique (un seul iPhone + un accessoire).

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.