Un concept d'iMac Pro qui s'inspire du Pro Display XDR

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

Et si la prochaine génération d'iMac Pro se rapprochait de l'écran Pro Display XDR ? C'est l'idée du nouveau concept de Khahn Design Expérience. Avec un écran plus moderne (sans bord), une résolution 6K et du HDR, l'iMac Pro aurait directement l'écran parfait avec une configuration telle qu'on l'a connait aujourd'hui.

Concept d'un iMac Pro pas comme les autres...

Le Pro Display XDR a été le signe d'un grand changement dans l'univers Mac, Apple avait conservé le même design pour l'iMac depuis 2012 et les écrans sans bords sont devenus une tendance à laquelle devait s'adapter la firme de Cupertino.

Le concept de Khahn Design a imaginé un iMac Pro intégré dans le Pro Display XDR d'Apple, celui-ci serait assez épais pour y intégrer tous les composants afin d'avoir juste un écran et rien d'autre ! Le concept explique aussi que son épaisseur permettrait aux clients de facilement remplacer la RAM et le SSD avec un accès simplifié du côté droit et gauche de l'écran.

Khahn Design explique :