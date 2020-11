Epic Games poursuit Apple en Australie

Epic Games c'est comme une ex à qui vous avez fait un mauvais coup... Elle ne vous lâchera pas tant qu'elle ne s'est pas vengée ! Le créateur du célèbre Battle Royale a tellement de haine contre Apple depuis le retrait de son jeu Fortnite que le procès qui a en ce moment lieu aux États-Unis ne suffit plus à l'entreprise. L'éditeur a pris la décision d'attaquer Apple en Australie pour infraction à la loi australienne sur la consommation.

L'histoire qui remonte au mois d'août ne cesse de faire la Une de nombreux médias dans le monde. Après avoir pris l'initiative d'intégrer son propre paiement direct pour contourner le paiement avec commission d'Apple, Epic Games a eu la mauvaise expérience de voir Fortnite être supprimé de l'App Store. D'après la firme de Cupertino, Epic a enfreint les règles de sa boutique d'applications en proposant son propre système de paiement pour l'achat de V-Bucks.

Immédiatement après cette sanction, Epic Games a déposé une plainte à l'encontre d'Apple auprès d'un tribunal américain. Le procès est en cours et une importante audience aura lieu dès l'année prochaine.



À travers un communiqué de presse, le créateur de Fortnite vient d'expliquer avoir engagé une procédure judiciaire en Australie. Epic dévoile son intention d'attaquer Apple sur ses pratiques anticoncurrentielles qui ne cesseraient de faire défaut aux développeurs iOS et iPadOS.

Voici un aperçu du communiqué de presse :

Aujourd'hui, Epic Games a lancé une procédure judiciaire en Australie contre Apple, prolongeant sa lutte pour rendre les plates-formes numériques plus équitables pour les consommateurs et les développeurs.

La réclamation légale d'aujourd'hui, déposée devant la Cour fédérale d'Australie, allègue que la conduite d'Apple dans son App Store est un abus de pouvoir de marché et réduit considérablement la concurrence dans les processus de distribution et de paiement dans l'application. Cette évolution intervient après que Epic a intenté une procédure contre Apple aux États-Unis le 13 août 2020. La plainte d'Epic indique que la conduite d'Apple est inacceptable et enfreint la loi australienne sur la consommation ainsi que diverses sections de la loi sur la concurrence et la consommation 2010 (Cth).