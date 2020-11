L'iPhone 12 Pro Max presque aussi grand qu'une Nintendo Switch

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

Il fallait y penser mais l'auteur de cette photo sur Imgur a comparé l'iPhone 12 Pro Max et son immense écran à une Nintendo Switch. Même si celui de la firme japonaise reste plus grand, le géant smartphone de la marque à la pomme se retrouve finalement très proche de la console portable. Quand on vous dit qu'il est immense... Et encore une fois, nous vous proposons l'information avant tout le monde.

L'iPhone 12 Pro Max possède un écran plus imposant que la Nintendo Switch

L'iPhone 12 Pro Max est sorti ce vendredi et bien évidemment il fait pas mal parler de lui. Ce qui nous intéresse dans ce sujet, c'est principalement la taille de celui-ci. En effet, en le comparant avec une Nintendo Switch, on se rend compte qu'il fait presque la même taille mais surtout que son écran est quasi identique. Pour rappel, l'iPhone 12 Pro Max possède un écran avec une diagonale de 6.7 pouces quand celui de la Switch de son côté mesure 6.8 pouces mais avec des bordures noires autour même si l'iPhone en possède aussi sur certains jeux.

Théoriquement, on peut dire que le 12 Pro Max possède donc un écran aussi grand que celui de la Nintendo Switch. Cette comparaison plutôt insolite nous rappelle à quel point l'écran de ce smartphone est immense. Même s'il est vrai que c'est son atout principal, il faut tout de même rappeler que la plupart des tests, dont le nôtre, expliquent qu'on a atteint la limite pour un téléphone et que plus grand deviendrait ingérable au quotidien.



Pour dépasser la taille de la Nintendo Switch, comme vous pouvez le voir sur cette photo, il suffit de brancher la manette Razer Kichi au smartphone et vous aurez alors l'impression de posséder une Switch. Il est d'ailleurs bon de rappeler que cette "manette" reliée au smartphone permet de jouer de façon agréable. En attendant, même si cette comparaison est assez inédite, il est bon de rappeler que l'iPhone 12 Pro Max possède un écran beaucoup plus performant que celui de la Switch avec son écran OLED et sa compatibilité 4K HDR.