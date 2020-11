Tests des Mac M1 : performances, autonomie et silence au top

Alban Martin

On en parlait ce matin, les Mac avec la toute nouvelle architecture Apple Silicon contenue dans la puce M1 sont en vente et arrivent chez les premiers clients. Parmi eux, la presse américaine qui l'a eu quelques jours avant et qui livre ses avis à travers plusieurs tests des nouveaux MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini. En particulier, les critiques ont loué la capacité de la puce M1 à offrir d'excellentes performances. La rapidité, l'autonomie et la chaleur contenue sont mises en avant.





Voici un tour d'horizon des tests et des avis avec, vous allez voir, des critiques dithyrambiques pour les nouveaux ordinateurs Apple.

Test du Macbook Air M1



Dieter Bohn de The Verge a carrément expliqué que le MacBook Air avec la puce M1 est l'ordinateur portable le plus impressionnant qu'il ait utilisé depuis des années. Bohn a noté les performances du M1, même lors de l'utilisation d'applications «professionnelles» exigeantes ou de l'utilisation de plusieurs applications à la fois :

Le ‌MacBook Air‌ fonctionne comme un ordinateur portable de niveau professionnel. Il ne gémit jamais sous plusieurs applications. (J'en ai exécuté plus d'une douzaine à la fois.) Il gère sans plainte des applications intensives comme Photoshop et même des applications de montage vidéo comme Adobe Premiere. Cela ne m'a jamais fait réfléchir à deux fois avant de charger un autre onglet de navigateur ou 10, même dans Chrome.

Bohn a constaté que le «MacBook Air» semblait avoir de très bonnes thermiques, malgré un système de refroidissement passif sans ventilateur.

Les autres différences sont toutes à l'intérieur. Il n'y a plus de ventilateur, d'une part, juste un dissipateur de chaleur en aluminium. Mais même en poussant cette machine à sa limite absolue, je n'ai jamais senti qu'elle devenait plus qu'un peu chaude.

Bohn a déclaré que si le M1 du ‌MacBook Air‌ offrait une bien meilleure autonomie de la batterie, il n'était pas aussi bon que le prétend Apple et ne fonctionnait pas aussi bien que le nouveau MacBook Pro M1.

J'obtiens entre huit et dix heures de travail réel et soutenu en fonction de la force avec laquelle je le pousse. Ce n'est pas tout à fait 50% mieux que le dernier MacBook Air‌ 2019, mais c'est très proche ... le Pro obtient constamment quelques heures de plus sur une charge.



Le domaine le plus critiqué par les critiques était l'appareil photo du ‌MacBook Air‌, qui, selon Bohn, était à peine amélioré:

Malheureusement, cette similitude s'étend à la webcam, qui est toujours en résolution 720p et toujours pas terrible. Apple a essayé d'emprunter une partie de son traitement d'image en temps réel de l'iPhone pour essayer d'améliorer l'image - et je trouve qu'il fait un meilleur travail en éclairant uniformément mon visage - mais ce que je remarque surtout, c'est qu'il a l'air mauvais.

David Phelan de Forbes a décrit l'expérience comme étant similaire à chaque fois que vous passez à un nouvel iPhone avec le dernier processeur - tout semble ridiculement rapide et réactif.



Phelan a également remarqué une amélioration considérable de la vitesse lors du démarrage du ‌MacBook Air‌ M1 :

Une petite chose est la façon dont l'ordinateur est instantanément allumé, ce à quoi nous sommes habitués à partir des téléphones et des tablettes, mais pas tellement des ordinateurs. Cela fonctionne à merveille. En fait, j'attends surtout que l'Apple Watch ou Touch ID le déverrouille si je suis resté assez longtemps loin de l'ordinateur portable pour qu'il se verrouille.

Test du Macbook Pro M1

Matthew Panzarino de TechCrunch a déclaré :

Le MacBook Pro M1 fonctionne sans problème, lançant des applications si rapidement qu'elles sont souvent ouvertes avant que votre curseur ne quitte votre dock ... Chaque clic est plus réactif. Chaque interaction est immédiate.

Tout comme Phelan, il l'a décrit comme se sentant «comme un appareil iOS avec tous les bons côtés».



Nilay Patel de The Verge a discuté de la meilleure conception thermique du MacBook Pro, car il utilise un système de refroidissement actif avec un ventilateur. Cependant, Patel n'a pas remarqué beaucoup d'amélioration par rapport au ‌MacBook Air‌ :

Le Pro semble avoir une conception thermique meilleure et plus efficace que l'Air dans son ensemble : nous avons effectué plusieurs fois notre test d'exportation 4K standard dans Adobe Premiere Pro, et le ventilateur ne s'est jamais allumé, mais les temps d'exportation sont restés stables...



Il est en fait difficile de faire allumer le ventilateur en général. Les choses qui illuminent instantanément le ventilateur d'un MacBook Pro 16 pouces à processeur Intel, comme Google Meet dans Chrome, se font à peine sentir sur le MacBook Pro M1. À moins que vous n'imposiez régulièrement de lourdes charges de travail soutenues sur votre ordinateur portable, la différence de performances entre l'Air et le Pro n'est vraiment pas perceptible.

Patel a déclaré qu'il avait "facilement" obtenu "10 heures de charge et qu'il devait vraiment pousser les choses pour vider la batterie en huit heures". De plus, tout comme le ‌MacBook Air‌, Patel a réprimandé la caméra :

Nous avons vraiment envisagé de donner à ces machines 10 notes sur 10, mais cet appareil photo est suffisamment mauvais pour empêcher que cela se produise, en particulier sur un ordinateur portable professionnel qui coûte plus cher que l'Air.

Test du Mac mini M1

Chris Welch de The Verge a indiqué que la puce M1 du Mac mini était capable de mieux fonctionner en raison de sa conception thermique améliorée :

Et comme Apple n’a pas à tenir compte des limites étroites d’un boîtier d’ordinateur portable avec le «Mac mini», la puce M1 peut atteindre les meilleures vitesses dont elle est capable et les maintenir sans ralentissement. En fait, je n'ai même jamais entendu le ventilateur tourner pendant des tests Cinebench répétés de 30 minutes ou lors du transcodage de plusieurs déchirures Blu-ray 4K dos à dos. Le mini est resté silencieux, peu importe à quel point je le travaille dur.



John Burek de PC Mag a vécu une expérience similaire :

Au cours des tests, une grande chose que nous avons remarquée: à travers tous ces points de repère, poussant le CPU et le GPU à leurs limites présumées, le ‌Mac mini‌ était très silencieux ... Il ne montait pas sensiblement pendant une conversion via Handbrake ou après une série de six benchmarks de jeu GPU consécutifs. Et le châssis reste remarquablement frais partout. Il n'y avait aucun intérêt à effectuer des tests thermiques externes car le châssis était à peine chaud au toucher, n'importe où sur la surface, même au pic d'activité.



Burek a constaté que le ‌Mac mini‌ fonctionnait mieux que le ‌MacBook Air‌ et le MacBook Pro, mais pas de loin :

Le ‌Mac mini‌, avec son système de refroidissement plus libéral et son noyau GPU supplémentaire, les a dépassés tous les deux, mais tous les trois sont dans la même approximation.



Pourtant, Welch a été déçu que, malgré le fait qu'elle soit plus économe en énergie, la puce M1 n'entraîne pas de réduction de la consommation d'énergie :

La durée de vie de la batterie n'est pas un facteur sur le ‌Mac mini‌, bien sûr, et le M1 mini utilise la même alimentation de 150 W que le modèle Intel, donc s'il y a des gains d'efficacité énergétique, ils ne sont pas évidents.



Il était également abattu par la perte de deux ports Thunderbolt 3 par le ‌Mac mini‌:

Apple est passé de quatre ports USB-C / Thunderbolt 3 à seulement deux, plus la paire de ports USB-A qui sont toujours présents. Techniquement, les ports USB-C sont plus avancés (USB 4) et vous pouvez connecter en série des appareils Thunderbolt à votre guise. Mais il n'y a rien de plus pratique que les ports intégrés, et en regardant cela objectivement, c'est une rétrogradation pour l'extensibilité de la mini.



Est-ce que moins de ports Thunderbolt qu'avant est un problème majeur? Pour la plupart des utilisateurs occasionnels, pas vraiment. Nous aurions du mal à créer simultanément quatre périphériques Thunderbolt 3 dans PC Labs, sans parler de nos bureaux individuels. Si vous utilisez un moniteur connecté via HDMI, vous disposez de deux ports Thunderbolt / USB-C pour jouer. De plus, certains périphériques compatibles Thunderbolt 3 prennent en charge la connexion en série, vous n'allez donc pas nécessairement ressentir de désagrément si vous avez plus de deux périphériques, selon ce qu'ils sont.

Welch a réprimandé le haut-parleur interne du «Mac mini», affirmant que c'est le genre de haut-parleur que vous ne voudrez jamais, jamais utiliser.