GWENT: The Witcher Card Game date l'extension Way of the Witcher

Il y a 7 heures

Corentin Ruffin

Si vous suivez l'actualité autour des jeux vidéo, ou que vous êtes un fanatique de la série The Witcher, vous n'êtes pas sans savoir qu'un jeu de cartes à collectionner a été lancé en 2018, se basant sur l'univers de Andrzej Sapkowski.



Développé par CD Projekt RED, GWENT: The Witcher Card Game (v7.4.1, 3 Go, iOS 13.0), c'est son nom, est actuellement disponible sur Windows, PlayStation 4 et Xbox One, mais également sur iOS depuis le 29 octobre 2019 !



Depuis, les développeurs ont travaillé sur l'arrivée de plusieurs extensions, et la prochaine vient d'être officiellement datée. Vous pouvez découvrir le premier trailer de Way of the Witcher :

GWENT: The Witcher Card Game va avoir le droit à une nouvelle extension

Le jeu de cartes créé par CD Projekt RED va donc avoir le droit à une nouvelle extension : portant le nom de Way of the Witcher, cette dernière apportera pas moins de 70 nouvelles cartes et du contenu pour l'histoire principale. Les précommandes sont déjà ouvertes, permettant notamment de mettre la main sur des barils de cartes premium, un plateau de jeu, des boosts et bien d'autres.



La nouvelle extension pointera le bout de son nez le 8 décembre prochain.

Télécharger le jeu gratuit GWENT: The Witcher Card Game