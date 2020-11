Orange Bank : pack premium, enfant, widget et Mastercard

Hier à 21:15

Medhi Naitmazi

Orange Bank vient de passer en version 3.2.0 sur App Store, une étape importante qui marque le lancement d'une nouvelle offre. En passant de Visa à Mastercard, la néo-banque en profite pour aller conquérir les familles et notamment les ados avec un pack qui se rapproche de ce que propose la maison-mère pour les forfaits internet. Mais ce n'est pas tout, l'app propose également un widget iOS 14 pour suivre son solde.



Un widget iOS 14 chez Orange Bank

La première nouveauté de cette version 3.2 concerne donc iOS 14 et les fameux widgets. Déjà présent dans le panneau de gauche, le widget d'Orange Bank est désormais accessible partout et plus sympa. Il reprend en effet les codes couleurs de l'app pour afficher le solde.

Orange Bank s'associe à MasterCard

Découvrez nos cartes nouvelle génération et Le Pack Premium : une carte Premium et jusqu’à 5 cartes Plus pour vos enfants, dès 10 ans. En plus, une App pour chacun pour vivre le top de la banque mobile.

Trois ans après son lancement, Orange Bank fait le même pari que MaFrenchBank ou Revolut et lance une offre destinée aux adolescents. En partenariat avec Mastercard qui remplace Visa, Orange Bank lance une nouvelle carte premium qui donne droit à cinq cartes Plus pour les enfants de 10 à 17 ans. D'ici le début de l'année 2021, tous les clients basculeront sur une carte Mastercard classique ou premium selon leur choix. La classique reste gratuite.



La nouvelle carte donne la possibilité de modifier son code PIN depuis l'app, mais aussi d'avoir une validation des paiements en ligne depuis cette dernière.



Les clients premium devront toujours débourser 7,99€/mois mais auront droit à une assurance achat avec extension de garantie jusqu’à 36 mois, ainsi qu'aux programmes d’avantages Mastercard : Travel Rewards (cashback) et Priceless Cities (offres exclusives).



Au lancement, demain 19 novembre, Orange Bank proposera sa formule premium à seulement 4,99€/mois pendant 6 mois, puis 7,99€/mois.

L'offre enfant en détail

Si vous voulez une carte premium ainsi que des cartes pour vos enfants, alors il faudra débourser 9,99€/mois pendant 6 mois, puis 12,99€ pour avoir le Pack Premium. En plus de votre carte Mastercard "black", vous aurez la possibilité d'avoir 5 cartes bleues pour vos enfants.



Le parent garde le contrôle sur les comptes en question, avec la possibilité d'ajouter ou de retirer de l'argent, bloquer les paiements, gérer les plafonds, etc. De leur côté, les enfants peuvent utiliser l'argent comme bon leur semble. Les ados peuvent payer via la carte ou Apple Pay, mais aussi gérer des cagnottes pour mettre de l'argent de côté.

