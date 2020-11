Apple reconnaît un problème d'affichage sur certains iPhone 12, une MAJ à venir ?

Il y a 4 heures

Julien Russo

5

Si Apple fait tout pour que chaque nouveau modèle d'iPhone soit parfait de A à Z, la firme de Cupertino n'y arrive pas toujours. C'est le cas avec certains iPhone 12 qui rencontrent des problèmes avec l'affichage, des propriétaires du nouvel iPhone se plaignent d'avoir un écran qui scintille, une lueur verte ou grise ou encore des variations d'éclairages involontaires.

Apple est au courant et prépare un correctif

Si vendre un iPhone est simple, assurer le service après-vente est loin d'être aussi facile. Comme tous les constructeurs de smartphones, Apple est confronté à des petites "failles" après la commercialisation de nouveaux iPhone. Certains clients vont enchainer les problèmes et d'autres n'auront aucune anomalie à signaler !

Sur certains iPhone 12 (quel que soit le modèle), des utilisateurs se plaignent d'avoir régulièrement des problèmes d'affichages, par exemple ils vont jouer à un jeu ou regarder un mail et d'un seul coup l'écran de leur iPhone va se mettre à clignoter ou la luminosité à diminuer puis revenir à la normale (alors que l'iPhone n'essaie pas de réduire sa température suite à un jeu trop gourmand en performance).



La firme de Cupertino s'est dite au courant de cette situation qui commence à prendre une certaine ampleur sur les forums et auprès de son service technique.

MacRumors a obtenu un document partagé cette semaine avec les fournisseurs de services agréés du géant californien. Dans cette note, il est expliqué qu'Apple a bien pris en charge l'anomalie et qu'il est déconseillé aux techniciens de réparer les iPhone 12 qui sont concernés par un problème d'affichage.

L'entreprise a demandé à l'ensemble de ses partenaires de conseiller aux clients de garder leur iPhone à jour, autrement dit de télécharger la dernière version iOS dès qu'il y en a une nouvelle de disponible !

Ce problème d'affichage pourrait être une anomalie de logiciel et non une anomalie de matériel comme certaines personnes pourraient le penser. Dans tous les cas, ce document montre que les développeurs d'Apple travaillent en ce moment à une mise à jour corrective.

L'anomalie d'affichage se produit sur tous les nouveaux iPhone et se produit en général de façon complètement aléatoire. Ce qu'on remarqué les utilisateurs c'est que cela est provoqué quand la luminosité de l'iPhone est inférieure à 90% :

D'après les rapports des clients, le problème semble se produire lorsque la luminosité de l'écran est réglée à environ 90% ou moins. De nombreux utilisateurs rencontrent le problème sur iOS 14.1, iOS 14.2 et apparemment même les deux premières versions bêta d'iOS 14.3. Le scintillement ou l'éclat n'est pas toujours persistant, disparaissant après un court laps de temps pour certains clients.

La correction de ce problème pourrait arriver avec iOS 14.3 qui est actuellement au stade de la bêta, la mise à jour devrait arriver pour tout le monde à partir de début décembre.