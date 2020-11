#BatteryGate : Apple accepte de payer 113 millions de dollars pour régler une enquête

Julien Russo

Cette affaire de BatteryGate est probablement celle qui a fait le plus de mal dans l'histoire d'Apple. Plus de 5 ans ont passé depuis le début du scandale et on continue à en parler avec différents recours et enquêtes qui sont toujours en cours. On vient d'apprendre cette nuit avec le Washington Post que Apple va payer 113 millions de dollars pour régler une enquête menée par plusieurs États américains.

La fin du BatteryGate ?

Avec son intention de limiter les performances de l'iPhone pour préserver la durée de vie des batteries, Apple l'a admis, il y a eu une erreur ! Après une multitude de plaintes et d'enquêtes dans le monde, la firme de Cupertino a accepté de payer à plusieurs reprises pour être tranquille. Ce qu'a fait aussi Apple, c'est de donner la possibilité aux utilisateurs de choisir, soit garder les performances au maximum, mais d'avoir une batterie qui s'épuise plus vite ou de brider les performances et d'avoir une batterie qui dure plus longtemps.



Même si cette décision est arrivée après le scandale, cela a permis en quelque sorte de calmer les esprits. Aujourd'hui, alors que le #BatteryGate parait déjà bien loin, on vient d'apprendre qu'une enquête en cours dans plusieurs États américains a reconnu Apple comme coupable dans cette affaire. La firme de Cupertino a donné son feu vert pour le paiement de la sanction financière fixée à 113 millions de dollars et s'est engagée à plus de transparence à l'avenir !

Le procureur général de l'Arizona Mark Brnovich a expliqué que ce qu'avait fait Apple à l'époque n'est pas normal et que désormais les consommateurs doivent avoir une meilleure visibilité pour éviter qu'une affaire comme celle-ci refasse la Une des médias :

Big Tech doit arrêter de manipuler les consommateurs et leur dire toute la vérité sur leurs pratiques et leurs produits ... Je m'engage à demander des comptes à ces entreprises de technologie goliath si elles dissimulent la vérité à leurs utilisateurs.

Le rapport de l'enquête a expliqué que les consommateurs Apple avaient le sentiment que le seul moyen d'obtenir de meilleures performances avec leur iPhone était d'acheter un modèle plus récent. Il s'agit là de pratiques déloyales et trompeuses visant à augmenter les ventes d'iPhone et donc faire progresser les parts de marché face aux concurrents. Avec cette technique, le procureur général de l'Arizona estime qu'Apple pouvait potentiellement augmenter ses ventes de plusieurs millions d'appareils par an.