Apple explique comment l'iPhone fait avancer la réalité augmentée

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Les iPhone sont des modèles de technologies, truffés de fonctionnalités, composants et avancées qui font que l'appareil est le succès qu'il est depuis plusieurs années. On pense notamment à son look, son Face ID, ses modules photo ou encore son écran. Mais, Apple ne se contente pas d'avancer avec son temps, elle permet notamment de bonds en avant.



Et depuis quelques mois, on sait que la Pomme cherche également à révolutionner la réalité virtuelle et la réalité augmentée, notamment grâce à son capteur LiDAR présent sur l'iPhone 12 Pro / Pro Max. Deux dirigeants d'Apple se sont ainsi expliqué sur les projets de la firme dans le milieu.

L'iPhone d'Apple permet des avancées dans l'AR

Mike Rockwell et Allessandra McGinnis, responsables AR d'Apple, se sont entretenus avec nos confrères de CNet et ont parlé des projets de la Pomme autour de la réalité augmentée.

La RA a un énorme potentiel pour aider les gens dans leur vie sur les appareils qui existent aujourd'hui et les appareils qui peuvent exister demain, mais nous devons nous assurer qu'elle réussit. Pour nous, la meilleure façon d'y parvenir est de permettre à notre écosystème d'appareils, de sorte que ce soit un endroit sain et rentable pour que les gens investissent leur temps et leurs efforts."

Le premier point concerne la comparaison de l'iPhone avec les casques prévus pour la réalité augmentée, dont on sait qu'Apple prépare un modèle pour les prochaines années. Le duo se vante de pouvoir proposer de premières expériences sur le smartphone (en évoquant notamment IKEA et Home Depot), qui est un objet du quotidien en comparaison d'un casque qui ne s'utilise pas dans la vie de tous les jours et qui a un prix assez important.



Avec plus de 10 000 applications de réalité augmentée sur l'App Store, nous n'en sommes qu'aux prémices de ce que l'iPhone peut proposer avec l'arrivée sur le terrain de grands joueurs, comme Adobe, qui préparent de beaux projets.



Le second point, bien sûr, n'est autre que la présence du capteur LiDAR, permettant aux créatifs "d'analyser rapidement des objets réels et créer des éléments 3D à utiliser dans des jeux, des applications d'achat, etc.".

C'est en partie la raison pour laquelle nous avons installé ce scanner sur l'appareil. Nous avions l'impression que c'était une technologie clé qui pourrait ouvrir une explosion d'actifs 3D pouvant être utilisés pour toutes sortes de choses.

Le dernier point montre ce que l'AR pourra apporter au quotidien, avec des applications qui pourront permettre des expériences immersives dans le monde réel, comme d'accéder au menu virtuel d'un restaurant ou de donner vie à une exposition de musée.



