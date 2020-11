iOS 14 : 15% des Américains ont craqué sur la personnalisation d'écran d'accueil

Il y a 4 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

4

La mise à jour iOS 14 aura probablement été celle qui a le plus changé l'iPhone et l'iPad. Avec l'arrivée des widgets, les utilisateurs ont pu "repenser" leurs écrans d'accueils, ça a d'ailleurs tout de suite été très tendance. Ce qui a aussi chamboulé les habitudes c'est la possibilité de changer l'apparence de son écran d'accueil, un grand nombre d'Américains auraient sauté le pas !

La personnalisation d'écran d'accueil plait aux utilisateurs iOS

Une récente étude menée par Sensor Tower s'est intéressé aux comportements des utilisateurs qui ont installé iOS 14 sur leur iPhone. Celle-ci a voulu connaitre l'engouement autour des applications (gratuites et payantes) qui vous permettent de complètement changer votre écran d'accueil. On pense par exemple à Widgetsmith, Photo Widget : Simple, Color Widgets ou encore WidgetBox !

L'étude affirme qu'environ 15% des Américains ont installé des applications qui permettent de modifier l'écran d'accueil, cela représente environ 13 millions d'iPhone qui ont sauté le pas (et rien qu'aux États-Unis). L'attente était très importante puisque 5 jours après la sortie d'iOS 14, les applications les plus populaires dans cette thématique affichaient déjà 3,8 millions de téléchargements.

La bonne nouvelle c'est qu'avec iOS 14, pour modifier votre écran d'accueil, vous n'avez plus besoin de jailbreaker votre iPhone, vous pouvez télécharger l'application que vous désirez directement depuis l'App Store !



Rappelons notre tuto complet pour créer un thème sous iOS 14.



L'étude explique :

Les widgets sont monnaie courante sur les appareils Android depuis plus d'une décennie. Au cours des deux derniers mois, les utilisateurs d'iPhone ont montré un intérêt durable pour l'ajout de ces raccourcis utiles à leur écran d'accueil. Alors que l'écosystème continue de croître sur les appareils Apple, les développeurs ont la possibilité d'identifier des moyens innovants de répondre à cette nouvelle demande des consommateurs et potentiellement d'atteindre un plus grand engagement grâce à une augmentation de l'immobilier sur écran d'accueil.

Autre révélation de cet engouement, c'est la tendance de téléchargement de l'application Pinterest, en seulement quelques jours c'est devenu "l'endroit parfait" pour partager les écrans personnalisés d'iOS 14. Alors que Pinterest est loin d'être l'application iOS la plus téléchargée de l'App Store, elle a connu une explosion de croissance dans ses téléchargements avec 616 000 installations sur seulement 24h.

En téléchargeant l'application, les utilisateurs espéraient trouver les meilleures personnalisations pour enfin changer cet écran d'accueil d'iOS qui était toujours le même depuis le début.

Cette nouvelle possibilité dans iOS 14 a aussi ouvert la porte à de nouveaux business très rentables pour les développeurs qui n'hésitent pas à vendre les personnalisations parfois à plus de 15€ avec des mises à jour et un support à vie.