iOS 14.2.1 active la traduction des sites dans Safari en France

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

14

La mise à jour iOS 14.2.1 sortie hier soir n'est pas seulement importante pour les possesseurs d'iPhone 12, elle apporte également une nouveauté que l'on a déjà présentée : la traduction automatique dans Safari. Après quelques pays supplémentaires avec iOS 14.2, la fonction "traduire" de Safari arrive en France.

Une mise à jour utile pour le navigateur mobile Safari

Apple a-t-elle glissé la nouveauté par inadvertance ? C'est fort possible car la mise à jour iOS 14.2.1 n'est disponible que pour les iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Alors qu'elle corrige trois bugs majeurs (sms, appareils auditifs et écran tactile), elle apporte également la traduction automatique des pages dans Safari.



L'utilisation de la traduction est assez simple. Il suffit d'appuyer sur l'icône "aA" qui se trouve dans la barre d'adresse de Safari, puis d'activer la traduction dans la langue voulue. C'est là qu'on retrouve également la nouvelle fonction qui liste les traqueurs d'une page.

Pour ceux qui se posent la question, les traductions Safari prennent en charge les mêmes langues que l'application Traduction qui est arrivée avec iOS 14. Autrement dit les langues suivantes : l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, le japonais, le coréen, le portugais, le russe, l'espagnol, le chinois et l'arabe.



Avec cette nouveauté, Safari rattrape son retard sur Chrome puisque c'était le principal avantage du navigateur de Google qui est désormais plus lent que celui d'Apple et moins axé sur votre vie privée.



Merci à Kilian pour son alerte par mail. Il gagne une coque pour iPhone 12.