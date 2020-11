Apple vend ses housses en cuir pour iPhone 12 à 149€

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Vous trouviez les coques Apple hors de prix ? Vous pensiez que le MagSafe Duo était une folie ? Voilà les étuis en cuir MagSafe pour iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max au prix de 149€. Oui, plus cher qu’un HomePod Mini...



149€ l’étui en cuir chez Apple

La housse en cuir MagSafe d’Apple présentée lors de l’annonce des quatre iPhone 12 est désormais disponible à l’achat.



À ce tarif, vous aurez le choix du coloris (bleu baltique, rose agrume, havane et rouge), une sangle, une poche pour carte bleue et laisse l’heure s’afficher via une petite encoche. Tout cela pour 149 euros.

Apple met en avant le côté élégant et fonctionnel de sa housse de luxe :

Votre iPhone reste élégant et fonctionnel tout en étant parfaitement protégé par cette housse en cuir avec MagSafe pour iPhone. Le revêtement en cuir européen au tannage et à la finition uniques est doux au toucher et se patine naturellement avec le temps. Cette housse épouse parfaitement les courbes de votre iPhone et le protège des rayures et des chocs sans en altérer la finesse.

Bien évidemment, le cuir est de haute qualité venant d’Europe avec un tannage et une finition uniques. La firme précise que le cuir se patinera naturellement au cours du temps.



Enfin, Apple rappelle que de légères empreintes apparaîtront au contact des accessoires MagSafe.



Consultez notre guide si vous préférez des coques pour iPhone 12 plus abordables.