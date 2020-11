L’assistant migration d’Apple sur Windows supporte MacOS 11 Big Sur

Hier à 21:50

Medhi Naitmazi

Bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent passer de Windows à MacOS puisqu’Apple a mis à jour son « Assistant migration » sur Windows avec le support de macOS 11 Big Sur. Cela signifie qu’il est possible de transférer sans effort ses données d’un PC vers un Mac sous la dernière version du système d’exploitation de la firme de Cupertino. Idéal pour passer par exemple sur les derniers Mac M1.

L’assistant migration sur Windows ajoute la compatibilité MacOS 11

Le logiciel « Assistant migration » d’Apple permet de sélectionner les données suivantes sur son PC Windows pour les transférer vers un Mac sous macOS 11 Big Sur ou une version inférieure :

Contacts

Calendriers

Emails (Outlook, Windows Live)

Favoris Internet de Safari, Edge et Firefox

Photos

Vidéos, musiques, sonneries et autre d’iTunes

Autres fichiers personnels

Comment transférer ses données d’un PC Windows à un Mac ?

Après avoir installé l’outil Assistant migration, la marche à suivre est simple. Il suffit de mettre le Mac et le PC sur le même Wifi ou de les relier au réseau par câble ethernet.



Ensuite, il faut initier la manipulation depuis le Mac en lançant l’app de Migration pré installée et de sélectionner le PC source. Vérifiez que le même code est affiché sur les deux ordinateurs puis sélectionnez les fichiers à transférer.



Si vous êtes dans ce cas, c’est la solution la plus simple. Apple précise qu’il faut désinstaller OneDrive si il est utilisé et qu’il faut quitter toutes les apps du PC avant de démarrer le processus. Toutes les informations sont sur la page de support Apple.