Jabra propose une mise à jour corrective pour ses écouteurs Elite 85t

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

Réagir

Jabra est l'une des marques les plus populaires sur le marché des écouteurs sans fil. Avec ses produits haut de gamme, l'entreprise danoise arrive à convaincre des consommateurs qui étaient partis à la base pour acheter des AirPods 2 ou des AirPods Pro. Cependant, si Jabra est réputé pour être fiable, ses écouteurs ne sont pas à l'abri de problème logiciel et justement... c'est pile ce qui s'est passé avec les Elite 85t qui trainent un vieux bug depuis plusieurs semaines.

Enfin la mise à jour corrective

C'est à travers son application Sound+ que l'entreprise Jabra propose régulièrement de nouvelles mises à jour pour ses nombreux clients à travers le monde. Jabra apporte parfois de nouvelles fonctionnalités comme on a pu le voir il y a un mois avec l'ajout de la réduction du bruit, mais essentiellement des correctifs sur de précédentes mises à jour qui ont dégradé la qualité des écouteurs.

Les utilisateurs des écouteurs Elite 85t sont confrontés à des grésillements lors du passage entre les modes ANC et Hearthrough, l'anomalie se produit également quand un écouteur est enlevé puis remis dans l'oreille.

Le support technique de Jabra a rapidement été au courant avec les multiples remontées des clients, les développeurs ont travaillé pendant plusieurs semaines sur une mise à jour corrective qui est officiellement disponible !

Si vous êtes possesseur des écouteurs Elite 85t, une mise à jour vous attend dans l'application dédiée "Jabra Sounds+". En plus du désagréable bug corrigé, Jabra a aussi apporté la prise en charge du Bluetooth 5.1, en plus de la meilleure stabilité de transmission avec l'appareil émetteur, vous aurez également un gain de temps lors de la recharge. On parle ici d'une diminution de 30 minutes dans le temps global pour recharger vos écouteurs !



Les Jabra Elite 85t sont disponibles au tarif de 249,99€ sur Amazon.

Au programme : réduction active du bruit, qualité musicale exceptionnelle, optimisation des appels vocaux à l'extérieur, autonomie jusqu'à 5h30...



Source

Télécharger l'app gratuite Jabra Sound+